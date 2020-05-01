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Mucize doktor yeni bölümler ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Taner Ölmez açıkladı

Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ''Mucize Doktor yeni bölümler ne zaman yayınlanmaya başlayacak?'' sorusunun yanıtı ile ilgili büyük bir merak sürüyor. Taner Ölmez sosyal medya hesabından açıkladı! Ölmez, dizi setlerini özlediğine dair bir paylaşımla takipçilerini mest etti.

01 Mayıs 2020 Cuma 18:43
Mucize doktor yeni bölümler ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Taner Ölmez açıkladı

FOX TV ekranlarında reytinglerde üst sıralamalarda yer alan Mucize Doktor dizisinin ana karakteri Ali Vefa’ya hayat veren Taner Ölmez, diziye ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 2019-2020 dizi sezonunun en fazla izlenen yapımlarından olan Mucize Doktor; Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinema Güneş ve Hazal Türesan gibi isimleri başrolde bir araya getiriyor. Koronavirüs sebebiyle çekimlerine 28. bölüm itibariyle ara verilen dizi için Taner Ölmez ‘’Elbet buluşacağız.’’ mesajıyla yeni bir paylaşım yaptı.

Dizi setlerini çok özlediği notunu düşen Ölmez, takipçilerinin beğenisini topladı. Ünlü oyuncu, dizinin popülarite elde etmesinde büyük katkılar sağlamış ve Mucize Doktor ile Instagram takipçisi sayısını 2 milyona dayandırmayı başarmıştır.

 

Mucize Doktor yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Koronavirüs salgını azalma yönünde seyrini devam ettirirken, salgın henüz bitme noktasından oldukça uzakta. Bu süreçte dizinin yeni bölümleri de salgının azalmasıyla birlikte ekranlara gelebilecek.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 18:43
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