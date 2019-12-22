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Mucize Doktor'dan müjdeli haber

Mucize Doktor'un Ali Vefası Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile olan ilişkisi hakkında süpriz açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2019 Pazar 13:54
Mucize Doktor'dan müjdeli haber

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, kendisi gibi meslektaşı olan Ece Ceşmioğlu ile yaşadığı aşk ile gündeme geliyor.

taner ölmez ece çeşmioğlu ile ilgili görsel sonucu

33 yaşındaki başarılı oyuncu Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisinde gösterdiği performansı ile  son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. 

taner ölmez ece çeşmioğlu ile ilgili görsel sonucu

Başarılı oyuncunun oyunculuğundaki başarısını aşk hayatında da gösteriyor. Uzun süredir meslektaşı olan Ece Çeşmioğlu ile birlikteği olan Ölmez, yaptığı bir açıklamada önümüzdeki günlerde ilişkisini resmiyete dökeceğini belirtti. Ölmez, kısa bir süre sonra sevgili Ece ÇEşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek. Ünlü çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise merakla bekleniyor.

taner ölmez ece çeşmioğlu ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:54
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