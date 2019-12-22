Mucize Doktor'dan müjdeli haber

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, kendisi gibi meslektaşı olan Ece Ceşmioğlu ile yaşadığı aşk ile gündeme geliyor.
Başarılı oyuncunun oyunculuğundaki başarısını aşk hayatında da gösteriyor. Uzun süredir meslektaşı olan Ece Çeşmioğlu ile birlikteği olan Ölmez, yaptığı bir açıklamada önümüzdeki günlerde ilişkisini resmiyete dökeceğini belirtti. Ölmez, kısa bir süre sonra sevgili Ece ÇEşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek. Ünlü çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise merakla bekleniyor.
Son Güncelleme: 22.12.2019 13:54