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Müge Anlı A Haber'e bağlandı; Kendisini böyle savundu

Atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla sık sık gündeme gelen sunucu Müge Anlı, son olarak bir doktorla yaşadığı basit bir problemi canlı yayında dile getirerek, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" sözleriyle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

31 Mart 2020 Salı 07:57
Müge Anlı A Haber'e bağlandı; Kendisini böyle savundu

Gelen tepkiler üzerine A Haber'e telefonla bağlanarak hakkındaki iddalarayanıt veren  Anlı, şunları söyledi.  

"Sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimi iletmek isterim. Bu büyük salgın ortamında canları pahasına görev yaptıklarını görüyor ve onlara herkes gibi minnet duyuyorum. Geçtiğimiz programlarımda onlar için dileklerimi izleyicilerimiz biliyor. Allah'tan onlara güç kuvvet vermesini diledik. Her dönem sağlık çalışanlarına şiddete karşı çıktım. Programlarımda bu olaylara karşısında verdiğim mesajların hepsi arşivlerde. Yıllardır da 2 tıp uzmanıyla çalışıyorum.

Bugünkü yayında, dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor.Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim.Benim bu yaşadığımı anlatmamın sebebi hedef göstermek değildi. İsim bile vermedim. Ama vatandaşlarımızın benzer sıkıntılar çekebileceğini düşünerek bu olaydan söz ettim. Çok daha kritik durumlarda hasta kabul etmemesi telafisi mümkün olmayan durumlara yol açabilir.İzleyicilerim yayın sırasında ve sonrasında aynı durumu yaşadıklarından dolayı yüzlerce mesaj gönderdiler. Ben durum tespiti  yapmak isterken aldığım bu kötü yorumlardan dolayı üzgünüm. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim." 
 

Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıÖzürDilediSağlıkçı
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