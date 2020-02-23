Müge Anlı, Antalya’da 9 ay önce kaybolan 22 yaşındaki genci cezaevinde buldu!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok bir olay yaşandı. Programa katılan bir kişi 9 aydır ulaşamadığı oğlunun bulmak için programa katılmıştı. Müge Anlı 22 yaşındaki genci buldu. Müge Anlı kaybolan Hamit Albayrak’ın cezaevinde olduğu öğrendi.

21 Şubat Cuma günü yayınlanan bölümde 9 ay önce Antalya’da kaybolan oğlunu bulmak isteyen annenin oğlunun öldüğünden şüpheleniyordu. Müge Anlı gözü yaşlı anneye oğlunun ölmediği cezaevinde olduğunu söyledi. Müge Anlı Hamit Albayrak’ın kredi kartı dolandırıcılığı nedeniyle Antalya Kepez Kapalı Cezaevinde olduğunu açıkladı.

Aynı gün programda bir başka konu daha aydınlandı. Programda bir çocuk annesi 30 yaşındaki Neşe Aydemir babasının kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Neşe Aydemir “Benim Babam Kim” diyerek haykırdı. Neşe Aydemir babası olarak bildiği kişinin gerçek babası olmadığını öğrendikten sonra gerçek babasının kim olduğunu araştırmaya başlamış.

Neşe Aydemir 4 kardeş olduklarını ve en küçük ile kendisinin babasının başkası olduğunu söyledi. Neşe Aydemir İbrahim Sevinç’in kendi babaları olduğunu sanıyorken aslında gerçek babalarının olmadığı dile getirdi. Neşe Aydemir programda annesine seslenerek gerçek babamızın kim olduğunu söylemesini ifade etti.

Müge Anlı söz konusu anne ile konuştu. Söz konusu anne Kumru Doğan “Beni kızdırdılar. Hepsini reddettim. Ama babaları, bugüne kadar baba bildikleri İbrahim Sevinç” diyerek gerçek babanın kim olduğunu söylemedi. Annenin yaptığı açıklamanın ardından anne ve kız arasında tartışma yaşandı.