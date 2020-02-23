betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
328.560
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9207
EURO
6.6031

Müge Anlı, Antalya’da 9 ay önce kaybolan 22 yaşındaki genci cezaevinde buldu!

Müge Anlı, Antalya’da 9 ay önce kaybolan 22 yaşındaki genci cezaevinde buldu. Programda yaşanan şok gelişme sonrası herkes hayrete düştü. Müge Anlı konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

23 Şubat 2020 Pazar 23:55
Müge Anlı, Antalya’da 9 ay önce kaybolan 22 yaşındaki genci cezaevinde buldu!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok bir olay yaşandı. Programa katılan bir kişi 9 aydır ulaşamadığı oğlunun bulmak için programa katılmıştı. Müge Anlı 22 yaşındaki genci buldu. Müge Anlı kaybolan Hamit Albayrak’ın cezaevinde olduğu öğrendi.

21 Şubat Cuma günü yayınlanan bölümde 9 ay önce Antalya’da kaybolan oğlunu bulmak isteyen annenin oğlunun öldüğünden şüpheleniyordu. Müge Anlı gözü yaşlı anneye oğlunun ölmediği cezaevinde olduğunu söyledi. Müge Anlı Hamit Albayrak’ın kredi kartı dolandırıcılığı nedeniyle Antalya Kepez Kapalı Cezaevinde olduğunu açıkladı.

Aynı gün programda bir başka konu daha aydınlandı. Programda bir çocuk annesi 30 yaşındaki Neşe Aydemir babasının kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Neşe Aydemir “Benim Babam Kim” diyerek haykırdı. Neşe Aydemir babası olarak bildiği kişinin gerçek babası olmadığını öğrendikten sonra gerçek babasının kim olduğunu araştırmaya başlamış.

Neşe Aydemir 4 kardeş olduklarını ve en küçük ile kendisinin babasının başkası olduğunu söyledi. Neşe Aydemir İbrahim Sevinç’in kendi babaları olduğunu sanıyorken aslında gerçek babalarının olmadığı dile getirdi. Neşe Aydemir programda annesine seslenerek gerçek babamızın kim olduğunu söylemesini ifade etti.

Müge Anlı söz konusu anne ile konuştu. Söz konusu anne Kumru Doğan “Beni kızdırdılar. Hepsini reddettim. Ama babaları, bugüne kadar baba bildikleri İbrahim Sevinç” diyerek gerçek babanın kim olduğunu söylemedi. Annenin yaptığı açıklamanın ardından anne ve kız arasında tartışma yaşandı.

Son Güncelleme: 23.02.2020 23:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisine domuz gribi engeli!
Baraj dizisine domuz gribi engeli!
FOX TV’nin Öğretmen dizisi fragmanı ile tepki topladı!
FOX TV’nin Öğretmen dizisi fragmanı ile tepki topladı!
Survivor’da şok kavga! Kadın yarışmacı rakibinin burnunu kırdı!
Survivor’da şok kavga! Kadın yarışmacı rakibinin burnunu kırdı!
Serenay Sarıkaya’nın yeni reklam filmi yayınlandı!
Serenay Sarıkaya’nın yeni reklam filmi yayınlandı!
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’in aşkları kanıtlandı!
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’in aşkları kanıtlandı!
A Spor'da stüdyoyu terk eden konuğa sunucudan flaş tepki: ‘’Kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun.’’
A Spor'da stüdyoyu terk eden konuğa sunucudan flaş tepki: ‘’Kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun.’’

Popüler Haberler

Regaib Kandili hangi tarihe denk geliyor? 2020 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
Recep ayı ne zaman başlıyor? 3 Ayların başlangıcı Recep ayı başlangıç tarihi
2020 altın tahminleri gerçekleşmeye devam edecek mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Altın almalı mıyım satmalı mı? Altını olanlar nelere dikkat etmeli
Fox TV Öğretmen dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
20 Bin Ek öğretmen ataması hangi illere yapılacak ? İllerin öğretmen açığı ve ihtiyaç fazlası durum raporu
Haluk Bilginer yeni filmi Azizler ne zaman vizyona girecek?
Güvercin Nefise'ye ne oldu, öldü mü? Neden yok? Eslem Akar diziden neden ayrıldı?
Alli Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak? Tarih belli oldu!
Zalim İstanbul Agah'a ne oldu, ölecek mi? Fikret Kuşkan diziden ayrılacak mı?
Ada konseyinde ilk eleme adayı ve 23 şubat 2020 Survivor SMS sonuçları
İletişim Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri
Kanal D yeni dizisi Hizmetçiler ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı!
MORPA KAMPÜS giriş nasıl yapılır? Morpa kampüs kayıt işlemleri
2020 İstanbul aylık tam öğrenci ve sosyal mavi kart ücretleri ne kadar oldu?
Kredi Çekecekler Dikkat! Konut kredisi faiz oranını indiren bankaların listesi ve konut kredisi kampanyaları
Lisede sınıfta kalma nasıl olacak? kaç dersten kalınırsa sınıfta kalınacak?
Ersun Yanal istifa etti mi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Survivor Fatma Günaydın yarışmaya veda mı edecek, sakatlandı mı?
Gelinim Mutfakta İzmir Bombası tatlısı yapılış tarifi ve malzemeleri
24 Şubat 2020 Pazartesi fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
PTT hesabı nasıl açılır? PTT hesap açma işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.