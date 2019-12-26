İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113653
ALTIN
288.274
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7126
EURO
6.5821

Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü! Zeynep Ergül tutuklandı

Televizyon ekranlarında yaptığı program ile birçok cinayetin aydınlanmasını sağlayan Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü! Son olarak Müge Anlı’nın programında üstüne gidilen Muharrem Elbay cinayetinde sona gelindi. Programda görülen Zeynep Ergül tutuklandı. İşte olayın ayrıntıları…

26 Aralık 2019 Perşembe 23:25
Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü! Zeynep Ergül tutuklandı

Müge Anlı tarafından ortaya konan programın son bölümlerinde Muharrem Elbay cinayeti üzerine yoğunlaşılmıştı. Son olarak Müge Anlı’nın programında görülen Zeynep Ergül, Muharrem Elbay cinayeti gerekçesiyle tutuklandı.

23 Aralık tarihinde Mehmet Muharrem Elbay cinayeti kapsamında Cahit Ergül’ün de aralarında yer aldığı 4 kişi tutuklanmıştı. Zeynep Ergül ise denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakılmıştı.

Müge Anlı’nın programında üzerine gidilen olayda izleyen herkesin son derece şaşırmasına neden olan gelişmeler meydana geldi. Zeynep Ergül’ün evinde yapılan araştırmalar sonucunda bodrum katında insan kemiklerine rastlandı. Bu gelişmenin yaşanması sonrasında Zeynep Ergül polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Zeynep Ergül sürecin başında Müge Anlı’nın programına kayıp kızını bulmak için başvurmuştu. Ancak sonrasında olay Muharrem Elbay cinayeti ile bağdaşmış ve bu olayın üzerine gidilmeye başlanmıştı.

Son Güncelleme: 26.12.2019 23:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Güloğlu tv100'e veda etti
Murat Güloğlu tv100'e veda etti
Kanal D'den yılbaşına özel Demet Akbağ ve Bir Demet Tiyatro sürprizi
Kanal D'den yılbaşına özel Demet Akbağ ve Bir Demet Tiyatro sürprizi
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!

Popüler Haberler

Atiye dizisi nerede çekiliyor? Atiye dizi çekim yeri
Wikipedia ne zaman açılacak? 2020 AYM mahkeme kararı ne zaman uygulanacak?
2020 model yeni Volkswagen Golf 8 özellikleri
beIN Sports Süper Lig 17.hafta maçları şifresiz ve ücretsiz BeinConnectten yayınlanacak
Atiye dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Atiye yeni bölüm yayın tarihi
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama? Atiye dizisi genel hikayesi
Atiye dizisi oyuncuları ve konusu
TLC Rüya Gibi Evler yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor?
Zemheri dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin hayatı ve biyografisi! Charlie Chaplin’in ölümünün 42. yılı!
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve harç ücretleri
Vikings yeni sezon ne zaman başlayacak? Vikings yeni bölümleri nereden izlenir?
Haznevi Tarikatı nedir? Haznevi Tarikatı nerede? Haznevi Tarikatı lideri kim? Haznevi Tarikatı tarihi
Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı, neden bitti? Yeniden başka kanalda başlar mı?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izlendi mi, dizi tuttu mu?
Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
Ceza, Beatcoin adlı şarkısıyla sevenleriyle buluştu! Ceza Beatcoin sözleri ve videosu Youtube'da dakikalar içinde popüler oldu!
Babil dizisi hangi gün yayınlanacak? Star Tv Babil dizisi yayın günü
TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.