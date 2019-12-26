Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü! Zeynep Ergül tutuklandı

Müge Anlı tarafından ortaya konan programın son bölümlerinde Muharrem Elbay cinayeti üzerine yoğunlaşılmıştı. Son olarak Müge Anlı’nın programında görülen Zeynep Ergül, Muharrem Elbay cinayeti gerekçesiyle tutuklandı.

23 Aralık tarihinde Mehmet Muharrem Elbay cinayeti kapsamında Cahit Ergül’ün de aralarında yer aldığı 4 kişi tutuklanmıştı. Zeynep Ergül ise denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakılmıştı.

Müge Anlı’nın programında üzerine gidilen olayda izleyen herkesin son derece şaşırmasına neden olan gelişmeler meydana geldi. Zeynep Ergül’ün evinde yapılan araştırmalar sonucunda bodrum katında insan kemiklerine rastlandı. Bu gelişmenin yaşanması sonrasında Zeynep Ergül polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Zeynep Ergül sürecin başında Müge Anlı’nın programına kayıp kızını bulmak için başvurmuştu. Ancak sonrasında olay Muharrem Elbay cinayeti ile bağdaşmış ve bu olayın üzerine gidilmeye başlanmıştı.