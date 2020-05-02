ATV ekranlarının çok sevilen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, uzun yıllardır hafta içi her gün yayınlanıyor. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine bir süre ara verilen program için Müge Anlı’nın sağlık çalışanlarına sarf ettiği sözler nedeniyle yayından kaldırıldığı iddia edilmişti. Müge Anlı, 2.sayfa programına katılarak program hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj veren Müge Anlı, programa neden ara verildiğini açıkladı.

Müge Anlı,‘’Dünyada 3 milyondan fazla kişi hasta. 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Sizce Müge Anlı neden programa ara verdi? Filmlerde gördüğümüz bir şeyle mücadele ediyoruz. Bize ‘sokağa çıkmayın, sosyal mesafeniz 2 metre olsun’ deniliyor. Benim 81 ilde ekibim var. Bu gerçek bir program, öyle sohbet edip hadi hoşçakalın dediğimiz bir program değil. Ülkede bu kadar önlem alınırken biz nasıl küçücük stüdyoda 50 kişi oturacağız? Programımızı can sağlığı tehdidi altında yapmak istemedik. Koronavirüs bittiğinde biz de formatımızda değişiklikler yaparak tekrar ekranlara geleceğiz. Seyirci yok, Arif Hoca yok, Rahmi Hoca yok, 40 yıl önce kaybolan kızını buldun sarılmak yok..Yani program yok. Biz ekibimizle hazırız. Sokağa çıkın dedikleri noktada ekranlara geri döneceğiz.’’dedi.

‘’Ekranlara ne zaman döneceğimin kararını Sağlık Bakanımız verecek. Umarım en kısa sürede belirli kurallar çerçevesinde normalleşiyoruz diyecek. Cumhurbaşkanımızın ‘çifte bayram yaşayalım’ sözleri beni çok ümitlendirdi. İnşallah Ramazan Bayramı’nı ‘salgından kurtulduk’ açıklamasıyla karşılarız.’’ ifadelerini kullandı.

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