Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Atv Müge Anlı ekrana dönüş tarihini açıkladı

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programları denilince akla ilk gelen ve reyting rekorları kırarak sosyal medyada en fazla konuşulan program Müge Anlı ile Tatlı Sert koronavirüs nedeni ile yayın hayatına ara vermişti. ATV yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ATV ekranlarında tekrar ne zaman yerini alacağı belirlendi.

Müge Anlı’nın programın yayından kaldırıldığına dair iddialar sonrasında yaptığı açıklamada “Şartların elverişli olması durumunda büyük bir fedakarlık göstererek Ramazan Bayramından sonra programa başlayacağım” ifadelerine yer vermesi programın yayından kaldırılmadığının kesin kanıtı oldu.

“Yayından kalkmasına şaşıranlara şaşırıyorum.”

Eski eşi Burhan Akdağ’ın hakkında ortaya attığı iddialar ile gündeme gelen Müge Anlı eski eşinin kendi hakkında söylediklerinin uzaktan yakından bir doğruluğu olmadığının altını çizen Anlı, “Programın yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırıyorum. Ülkede şehirlerarası ulaşım yok, sokağa çıkma yasakları var. Müthiş tedbirler alındı. Benim stüdyoma her gün Türkiye’nin her yerinden 50 kişinin girip çıkması lazım. Ben oradaki ileri yaşta olan danışmanlarımı bile kullanamıyorum sokağa çıkma yasağından dolayı. Ben tek başıma orada çıkıp ne yapacağım. Benim programlarım öyle video konferanslarla, uzaktan yapılabilecek bir program değil ki” açıklamalarında bulundu.

“Ramazan bayramı sonrasında programa başlayacağım.”

Büyük risk alarak koronavirüsün başladığı ilk günlerde bile yayına başladığını belirten Müge Anlı, “İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı’yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım” hem fedakarlığından hem de programın devam edeceğinden bahsetti.

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