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Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı aslen nereli, kimdir? Müge Anlı hakkında bilgiler

Müge Anlı sunuculuğunu yaptığı programla sürekli gündeme geliyor. Müge Anlı kaç yaşında, Müge Anlı aslen nereli, kimdir, programıyla gündem olan Müge Anlı’nın kim olduğu merak ediliyor. İşte Müge Anlı hakkında bilgiler…

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:58
Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı aslen nereli, kimdir? Müge Anlı hakkında bilgiler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ATV’de yayınlanıyor. Program araştırmacı ve gazeteci Müge Anlı, tarafından sunuluyor ve her bölümde suçlusu bulunamayan cinayetler ve kayıp vakaları ele alınıyor. Müge Anlı özellikle kayıpları bulmasıyla büyük ün kazandı.

Müge Anlı Kimdir?

Müge Anlı 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi’nden mezun olan Müge Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde hukuk adlında Yüksek Lisans yapmıştır. Müge Anlı 2008 yılında Burhan Akdağ ile olan evliliğini sonlandırmıştır.

Müge Anlı ilk televizyonculuk deneyimini Kanal D’de yayınlanan Dobra Dobra programıyla yaşamıştır. Daha sonra ise ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçmiştir. Hukuk alanında uzman olan Anlı, bu program faili meçhul cinayetleri ve kayıp insanları bulmaktadır. Ünlü sunucu pek çok kayıp kişiyi ve aydınlatılamayan cinayeti programında çözmüştür.

Müge Anlı’nın Çocuğu Kimdir?

Müge Anlı’nın Burhan Akdağ ile evliliğinden bir kız çocuğu olmuştur. Müge Anlı’nın kızının adı Lidya Müge Akdağ’dır.  

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Son Güncelleme: 29.04.2020 21:58
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