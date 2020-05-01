Müge Anlı Nalan şimşek cinayeti son durum ne? Nalan Şimşek kim öldürdü?

Korona virüs sebebiyle pek çok program ve dizinin çekimlerine devam edilemediğinden dolayı, kanallarda tekrar yayınları yapılıyor. Son günlerde tekrarları yayınlanan programlardan birisi de Müge Anlı programı. Programın yayınlanan bölümünde Nilgün Nalan Şimşek adında 37 yaşında bir kadından 4 Nisan 2017’den beri haber alınamayışı konu ediniyor. Peki Nilgün Nalan Şimşek’e ne oldu?

Nilgün Nalan Şimşek’in 7 yaşındaki oğlu annesinin kaybolduğu geceyi şu sözlerle anlattı:

“Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam kalkın gidiyoruz dedi ve arabayla yola çıktık. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette ön koltuğa oturttu. Annem yol boyunca hiç konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Biz giderken kardeşim uyuyordu.

Belen’deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik. Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı askeri alan olduğunu daha önce oradan geçerken askerler gördüğüm için biliyorum. Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı, mezar gibi bir yer kazdı.”

“Babama neden kazdığını sorduğum zaman annemin Almanya’ya gideceğini söyledi. Ben babamın annesi öldüğünde mezar görmüştüm ve oranın mezar olduğunu biliyordum. Babam bana yardım et dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşimde arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam sen arabaya git ve uyu dedi, ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik, annem yoktu.”

Nilgün Şimşek’in komşusu olarak yayına katılan Hüseyin Ateş, evlerinden sürekli tartışma sesleri geldiğini ve bu seslerin normal olmadığını, bir tartışmalarının ardından Nilgün Şimşek’in kaybolduğunu anlattı. Ayrıca Nilgün Şimşek’in ablası Neslihan, Mustafa Şimşek’in boşandığı eşi Gülay Hanım tahliye olduğu zaman Zafer benim diye bağırdığını söyledi.

Nilgün Şimşek’in komşusu Öznur Hanım ise Nilgün öldükten sonra Neslihan ile Gülay Hanım’ın Mustafa Şimşek ile evlenmek için tartıştıklarını söyledi. Gülay Hanım yayın esnasında Nilgün Şimşek ölmeden önce gibi ifadeler kullandığından dolayı şüpheleri üzerine topladı.

Çocukların tarif ettiği bölgede herhangi bir şeye rastlanılmazken, Nilgün Nalan Şimşek’e ne olduğu emniyet tarafından da detaylı şekilde araştırılıyor.

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