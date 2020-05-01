İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Müge Anlı Nalan şimşek cinayeti son durum ne? Nalan Şimşek kim öldürdü?

Müge Anlı kaybolan ve haber alınamayan kişilerin başına gelenleri aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı programında yayınlanan Nilgün Nalan Şimşek cinayeti son durum ne? Nalan Şimşek'i kim öldürdü? Nalan Şimşek'in 7 yaşındaki oğlu neler anlattı? İşte detaylar..

01 Mayıs 2020 Cuma 14:34
Müge Anlı Nalan şimşek cinayeti son durum ne? Nalan Şimşek kim öldürdü?

Korona virüs sebebiyle pek çok program ve dizinin çekimlerine devam edilemediğinden dolayı, kanallarda tekrar yayınları yapılıyor. Son günlerde tekrarları yayınlanan programlardan birisi de Müge Anlı programı. Programın yayınlanan bölümünde Nilgün Nalan Şimşek adında 37 yaşında bir kadından 4 Nisan 2017’den beri haber alınamayışı konu ediniyor. Peki Nilgün Nalan Şimşek’e ne oldu?

Nilgün Nalan Şimşek’in 7 yaşındaki oğlu annesinin kaybolduğu geceyi şu sözlerle anlattı:

“Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam kalkın gidiyoruz dedi ve arabayla yola çıktık. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette ön koltuğa oturttu. Annem yol boyunca hiç konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Biz giderken kardeşim uyuyordu.

Belen’deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik. Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı askeri alan olduğunu daha önce oradan geçerken askerler gördüğüm için biliyorum. Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı, mezar gibi bir yer kazdı.”

“Babama neden kazdığını sorduğum zaman annemin Almanya’ya gideceğini söyledi. Ben babamın annesi öldüğünde mezar görmüştüm ve oranın mezar olduğunu biliyordum. Babam bana yardım et dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşimde arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam sen arabaya git ve uyu dedi, ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik, annem yoktu.”

Nilgün Şimşek’in komşusu olarak yayına katılan Hüseyin Ateş, evlerinden sürekli tartışma sesleri geldiğini ve bu seslerin normal olmadığını, bir tartışmalarının ardından Nilgün Şimşek’in kaybolduğunu anlattı. Ayrıca Nilgün Şimşek’in ablası Neslihan, Mustafa Şimşek’in boşandığı eşi Gülay Hanım tahliye olduğu zaman Zafer benim diye bağırdığını söyledi.

Nilgün Şimşek’in komşusu Öznur Hanım ise Nilgün öldükten sonra Neslihan ile Gülay Hanım’ın Mustafa Şimşek ile evlenmek için tartıştıklarını söyledi. Gülay Hanım yayın esnasında Nilgün Şimşek ölmeden önce gibi ifadeler kullandığından dolayı şüpheleri üzerine topladı.

Çocukların tarif ettiği bölgede herhangi bir şeye rastlanılmazken, Nilgün Nalan Şimşek’e ne olduğu emniyet tarafından da detaylı şekilde araştırılıyor.

Mobil uygulamamızı indir, gündemdeki olaylardan haberdar ol! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport’un tüm haberleri anında telefonunda, anında bilgisayarında! YouTube kanalımıza abone olmayı unutma! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!

Son Güncelleme: 01.05.2020 14:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
1 Mayıs İşçi Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
iOS 13.4.1 ile iPhone’lara gelen yenilikler neler?
Ramo dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
İhtiyaç sahibi ailelere maddi yardım formu doldur! Açık kapı maddi yardım başvuru formu
Dang Humması nedir? Survivor'da Aycan, Berkan ve Elif sivrisineklerin ısırmasıyla Dang Humması hastalığına yakalandı!
Mehmet Görmez neden istifa etti, Diyanet'ten neden ayrıldı?
Survivor 4 Mayıs Pazartesi büyük ödül ne olacak?
Survivor 2020 65. Bölüm tanıtım fragmanı 3 Mayıs Pazar
Fitre kimlere verilmez? Diyanet 2020 fitre ne kadar, ne zaman verilir?
TOKİ'den Dar ve orta gelirli aileler için Haziran'da 18 bin 69 ucuz konut geliyor
Halkbank esnaf kredisi için istenen gerekli evraklar ve belgeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.