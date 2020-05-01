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Müge Anlı Nalan Şimşek ne oldu? Nilgün Şimşek olayında son durum ne?

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tekrar bölümleri yayınlanırken, cinayetler de yeniden ele alınıyor. 4 Nisan 2017 tarihinden beri kayıp olan Nalan Şimşek cinayetindeki son durum merak ediliyor. İzleyiciler ''Müge Anlı Nalan Şimşek ne oldu, Nilgün Şimşek olayında son durum ne?'' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:12
Müge Anlı Nalan Şimşek ne oldu? Nilgün Şimşek olayında son durum ne?

Koronavirüs salgını sebebiyle ATV ekranlarında bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tekrar bölümleri yayınlanıyor. Bugün programda ele alınan Nalan Şimşek cinayetinin son durumu merak ediliyor.

Küçük çocuğun ifadesi

‘’Annemle babam kavga ederken babam annemin kafasını yere vurdu, sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu. Babam ‘kalkın gidiyoruz’ dedi ve yola çıktık. Babam annemi arabaya taşıdı, ön koltuğa oturttu. Annem yol boyunca hiç konuşmadı, gözleri kapalıydı. Biz giderken kardeşim uyuyordu. Belen’deki evimizin yakınındaki kavşaktan aşağı doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik.’’

‘’Hava karanlıktı. Askeri bir alan vardı. Çukur kazılan yerde çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı, askeri alan olduğunu da daha önce burada askerler gördüğüm için biliyorum. Babam evden aldığı kürek ve çapayı bagajdan çıkardı, mezar gibi bir şey kazdı.’’

‘’Burayı neden kazıyorsun diye sorduğunda, ‘Annen buradan Almanya’ya gidecek, bana yardım et’ dedi. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşimde uyuyordu. Sonra babam sen arabaya git uyu dedi. Uyanınca bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda babam ve kardeşimle eve gelmiştik, annem yoktu.’’

Balkona bile çıkamadım

Canlı yayına katılan komşu Hüseyin Ateş, eşinin Şimşek çiftinin evinde tartışma sesleri duyduğu hatta korkudan balkona dahi çıkamadığını söylüyor. Hüseyin Bey’in eşinin iddiasına göre tartışmada çıkan ‘güm güm’ sesleri, Nalan hanımın oğlunun ‘’Babam annemin kafasını defalarca yere vurdu’’ sözleriyle uyuşuyordu.

Nalan Şimsek’in ablası Neslihan Hanımdan ise farklı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Mustafa Şimşek’in eski eşi Gülay Hanım, Mustafa Bey tahliye olduktan sonra ‘Zafer benim’ diyerek bağırdı. Gülay Hanım’ın oğlu Selçuk Şimşek, canlı yayında annesine ‘’Ne olduğunu anlat artık, bu iş burada bitsin.’’dedi.

Müge Anlı ekibi cesedin gömüldüğü bölgeye gitti

Müge Anlı, Nalan Şimşek’in 7 yaşındaki oğlunun olay gecesini anlatmasına rağmen neden Mustafa Şimşek’in gözaltına alınmadığını sorunca, abla Neslihan Akgün ‘’Delil yoktu. Çocuğun söylediği yere gidildi ama oradan bir şey çıkmadı’’ dedi.

Olay araştırılırken Nalan Şimşek’in ablası Neslihan Akgün ve Mustafa Şimşek hakkında şok edici bir detay ortaya çıktı. İddialara göre programdan sonra Mustafa Şimşek, Neslihan Hanım’ı arayarak tehdit etti. Müge Anlı yayında Neslihan Akgün’e ‘’Elinde bir görüntün mü var? Ses kaydın mı var? O yüzden mi korkuyorsun?’’ diye sordu. Abla Neslihan Akgün ise başı açık görüntülerinin olabileceğini dile getirdi. Bu bilgiler üzerine Müge Anlı’nın ekibine konuşan komşu Öznur Hanım, Neslihan Akgün ile Gülay Hanım’ın, Nilgün (Nalan) Şimşek kaybolduktan sonra Mustafa Bey ile evlenmek için adeta yarışa girdiklerini iddia etti.

Canlı yayında itiraf niteliğinde sözler

Gülay Hanım canlı yayında açıklama yaparken, ‘’Nilgün (Nalan) Şimşek ölmeden önce..’’ şeklinde cümleler kurması Arif Verimli’nin dikkatinden kaçmadı. Bu sözlerin ardından Psikiyatr Arif Verimli, bu sözlerin itiraf niteliğinde olduğunu söyledi.

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 15:12
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