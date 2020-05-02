Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı Tatlı Sert ekranlara dönüş tarihi belli oldu

ATV’nin gündüz kuşağı programının sunucusu Müge Anlı Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında açıklamalar yapan ünlü sunucu Müge Anlı İle Tatlı Sert programının ne zaman başlayacağını açıkladı.

2. Sayfa programına konuşan Müge Anlı, yalancı insanlardan çok korktuğunu ve yalan söyleyen insanın 10 – 15 dakika içerisinde kendini belli ettiğini ifade etti. Müge Anlı evinde karantinada kaldığı süre içerisinde hukukta yüksek lisans yaptığını ve şimdi de sosyoloji okuduğunu belirtti. Ünlü sunucu uzun yıllardır medya sektörünün içerisinde olduğunu ve kendisinden sonra da bu projenin devam edebilmesi için hazırlıkları yaptığını aktardı. Projenin devamı denek veya vakıflar tarafından sürdürülebilir.

Programın bitmesinden sonra normal bir hayat yaşamak istediğinin altını çizen Anlı, “Kızım torunlarıyla gelsin. Onlara kestane pişireyim... Ben çok sıradan bir insanım, yaptığım iş sıra dışı” dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Ne Zaman Yayınlanacak?

Müge Anlı sunucusu olduğu programın dönüş tarihinin Koronavirüse bağlı olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanımızın “çifte bayram yaşayalım sözleri beni çok umutlandırdı. İnşallah Ramazan Bayramı'nı 'bu illetten kurtulduk' açıklamasıyla karşılayalım” dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’e Neden Ara Verildi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Bu konuyla ilgili konuşan Müge Anlı, 81 ilde program için ekiplerin olduğunu ve küçük bir stüdyoda 50 kişinin olduğunu belirterek salgın sürecinde programın yayınlanmasının zor olduğunu söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Koronavirüs salgınının ortadan kalkmasıyla birlikte formatta yapılan küçük değişikliklerle ekranlara dönecek. Müge Anlı salgın sürecinin bitmesiyle birlikte programın tekrardan ekranlara döneceğini ifade etti.

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