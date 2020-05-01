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Müge Anlı’nın programı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Müge Anlı’nın programı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor soruları merak ediliyor. Müge Anlı programı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı’nın açıklamalarından satır başları…

01 Mayıs 2020 Cuma 21:09
Müge Anlı’nın programı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarının uzun süredir merakla takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Programa korona virüsü nedeniyle ara verilmişti. Müge Anlı programın dönüş tarihi hakkında açıklama yaptı.

Son günlerde programın yayından kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Müge Anlı hem bu iddialara son vermek hem de programı merakla bekleyen izleyicileri bilgilendirmek için açıklamalarda bulundu. Sunucu Müge Anlı verdiği bir röportajda korona virüs salgınının azalması üzerinde şartların elvermesi halinde Ramazan ayı sonunda ekranlara dönmeyi planladıklarını duyurdu.

“Yayından kalkmasına şaşıranlara şaşırıyorum”

Müge Anlı programın yayından kaldırılmasına tepki gösterenlere karşı programına ülkenin dört bir yanından kişilerin katıldığını ve bu süreçte sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin alındığını göz önüne alarak programın yayından kaldırıldığını dile getirdi. Müge Anlı böyle bir süreçte programın yayından kaldırılmasına şaşıranlara kendisinin şaşırdığını söyledi.

“Ramazan bayramı sonrası programa başlayacağım”

Müge Anlı salgının ilk günlerinde kendisinin ve ekibinin fedakarlık göstererek yayınlara devam ettiklerini ancak ilerleyen süreçte yayını durdurmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Müge Anlı bu süreçte tüm programlar ve diziler yayınlarına ara vermek zorunda kaldı ve kendilerinin de ara vermelerinin doğal olduğunu söyledi. Müge Anlı yayınlara başlayacağı tarihi ise şu sözlerle açıkladı:

“Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım”

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Son Güncelleme: 01.05.2020 21:09
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