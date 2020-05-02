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Murat Çorak kimdir? Yeniden Sarılırız şarkısı ve videosu ile Fahrettin Koca'dan teşekkürü kaptı!

Bakan Koca'nın paylaşımı sonrasında Murat Çorak merak edilmeye başladı. Pek çok kişi, Murat Çorak kimdir? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Yeniden Sarılırız şakısı ve videosu ile Fahrettin Koca'dan teşekkür alan Murat Çorak hakkında merak edilenler.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:17
Murat Çorak kimdir? Yeniden Sarılırız şarkısı ve videosu ile Fahrettin Koca'dan teşekkürü kaptı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir şarkı paylaştıktan sonra altına yazdığı  "Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak’a teşekkür ederim." Notu sonrasında pek çok kişi Murat Çorak kimdir sorusunu sormaya başladı.

Murat Çorak’ın hazırladığı Yeniden Sarılırız adlı çalışma Bakan Koca’nın dikkatini çekmişti. Çorak çalışmasında “uzakta değilim yüreğinde hisset bugünler geçecek sabret ... senin için burdayım her nefesinde varım yorgunum ama ayaktayım ... yeniden sarılırız zamanı gelince ısınır yer gök bizi görünce” notunu yazmıştı.

İşte Murat Çorak'ın o çalışması

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 23:17
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