Murat Çorak kimdir? Yeniden Sarılırız şarkısı ve videosu ile Fahrettin Koca'dan teşekkürü kaptı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir şarkı paylaştıktan sonra altına yazdığı "Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak’a teşekkür ederim." Notu sonrasında pek çok kişi Murat Çorak kimdir sorusunu sormaya başladı.

İşte Murat Çorak'ın o çalışması

Murat Çorak’ın hazırladığı Yeniden Sarılırız adlı çalışma Bakan Koca’nın dikkatini çekmişti. Çorak çalışmasında “uzakta değilim yüreğinde hisset bugünler geçecek sabret ... senin için burdayım her nefesinde varım yorgunum ama ayaktayım ... yeniden sarılırız zamanı gelince ısınır yer gök bizi görünce” notunu yazmıştı.

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