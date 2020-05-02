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Mustafa Karataş ile Sahur Vakti hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor?

Ramazan aylarında Show TV’de izleyici karşısına çıkan Mustafa Karataş kanaldan ayrıldığını açıkladı. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti hangi kanalda, Prof. Dr. Mustafa Karataş 2020 yılında Ramazan ayı boyunca Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan Sahur Vakti programında olacak.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:08
Mustafa Karataş ile Sahur Vakti hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor?

Her sene Ramazan ayında Show TV’de Mustafa İle Sahur Vakti programını sunan Prof. Dr. Mustafa Karataş, başka bir kanalla anlaşma sağladığını açıkladı. Mustafa Karataş bu Ramazan ayında Show TV’deki programda yer almayacak. Mustafa Karataş’ın Kanal 7’de Ramazan ayı boyunca yayınlanacak olan bir programa transfer olduğu öğrenildi.

Mustafa Karataş Hangi Kanala Geçti?

Önceki yıllarda Ramazan aylarında Show TV’de izleyici karşısına çıkan Prof. Dr. Mustafa Karataş, kanaldan ayrıldığını açıkladı. Mustafa Karataş’ın Kanal 7 ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

Mustafa Karataş İle Sahur Vakti Programı Kanal 7’de Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Mustafa Karataş’ın konuk olacağı Kanal 7’de yayınlanacak olan sahur programı Ramazan ayı boyunca saat 01:30’da ekranlarda olacak. Mustafa Karataş programda izleyicilerden gelen soruları ve oruç ibadetiyle ilgili bilgilendirme yapacak. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti canlı olarak yayınlanacak.

Mustafa Karataş ile Sahur Vakti İletişim Numaraları

Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programına izleyiciler de aktif olarak katılabilecek. İzleyiciler iletişim numaralar ve Whatsapp hattından merak ettikleri soruları sorabilecek. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti iletişim numaraları şunlardır:

- Sahur Vakti İletişim Telefon Numarası: 0212 300 04 04

- Sahur Vaki İletişim Telefon Numarası: 0212 300 06 06

- Sahur Vakti Whatsapp Hattı: 0538 261 26 77

 

Son Güncelleme: 02.05.2020 22:08
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