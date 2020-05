My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!

Those Who Leave and Those Who Stay adlı kitaptan uyarlanan My Brilliant Friend dizisinin yeni sezonunun final bölümü 4 Mayıs günü yayınlanıyor. HBO kanalında yayınlanan dizi 3.sezon onayını da aldı. Yapımcılığını Fremantle ve Rai şirketlerinin üstlendiği dizinin başrollerinde ise Margherita Mazzucco ve Gaia Girace bulunuyor.

Dizi 1950’lerde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Napoli’de geçen olayda Elena Greco ile Raffaella Cerullo yani Lila’nın arkadaşlıklarını ve yaşamlarını anlatıyor. Bir dostluk hikayesi olan dizide aynı zamanda Lisa’nın heyecan veren yanları da işleniyor.

HBO sorumlusu Francesca Orsi diziye ilişkin yaptığı açıklamada Elena ile çalışmaktan büyük zevk duyduklarını, Elena ve Lila’nın hikayesinin çok sevildiğini ve tüm ekibe bu başarı için teşekkür ettiğini açıkladı. Rai şirketinin başkanı Eleonora Andreatta ise dizinin hikayesinin ve oyunculukların diziyi ilgi çekici hale getirdiği yorumunu yaptı.

Sıcak haberler ve gündemdeki tüm gelişmeler anında telefonunda. Bildirimleri açmayı unutma! Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gazeteni elinden bırakma! Haberport Twitter hesabını takibe al, anlık basın bültenini istediğin an görüntüle! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et