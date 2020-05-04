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My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!

HBO kanalından yayınlanan İtalyan dizisi My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı! My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde yer alıyor..

04 Mayıs 2020 Pazartesi 06:05
My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!

Those Who Leave and Those Who Stay adlı kitaptan uyarlanan My Brilliant Friend dizisinin yeni sezonunun final bölümü 4 Mayıs günü yayınlanıyor. HBO kanalında yayınlanan dizi 3.sezon onayını da aldı. Yapımcılığını Fremantle ve Rai şirketlerinin üstlendiği dizinin başrollerinde ise Margherita Mazzucco ve Gaia Girace bulunuyor.

Dizi 1950’lerde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Napoli’de geçen olayda Elena Greco ile  Raffaella Cerullo yani Lila’nın arkadaşlıklarını ve yaşamlarını anlatıyor. Bir dostluk hikayesi olan dizide aynı zamanda Lisa’nın heyecan veren yanları da işleniyor.

 HBO sorumlusu Francesca Orsi diziye ilişkin yaptığı açıklamada Elena ile çalışmaktan büyük zevk duyduklarını, Elena ve Lila’nın hikayesinin çok sevildiğini ve tüm ekibe bu başarı için teşekkür ettiğini açıkladı. Rai şirketinin başkanı Eleonora Andreatta ise dizinin hikayesinin ve oyunculukların diziyi ilgi çekici hale getirdiği yorumunu yaptı.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 06:05
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