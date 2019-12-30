İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114754
ALTIN
291.037
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

Nejat İşler Çağatay karakteri ile Çukur'da!

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur’a sürpriz bir karakter eklendi. Nejat İşler Çağatay karakteri ile Çukur'da!

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:21
Nejat İşler Çağatay karakteri ile Çukur'da!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur heyecanla izlenmeye devam ediyor. Tartışmaların odağı olan dizi aynı zamanda reytinglerde zirvede yer alıyor. Çukur dizisine yeni bir isim dahil oldu. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizi de Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.

Çukur’un 82. Yeni bölümünün 2. Fragmanı yayınlandı. Başarılı oyuncu Nejat İşler Çağatay karakteri ile diziye dahil oldu.  Her pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayınlanan diziden Nejat İşler sürprizi geldi. Sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çukur 3. Sezonuyla Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Son Güncelleme: 30.12.2019 23:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GORBİ dizisinden final haberi geldi
GORBİ dizisinden final haberi geldi
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

Popüler Haberler

Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Anında onaylı kredi veren bankalar
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar
Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?
Çukur Yunus kimdir? Gerçek adı nedir? Nazmi Kırık hakkında bilgiler
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
Survivor 2020 seçmeleri nerede ve ne zaman yapılacak?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 26 Aralık EYS konukları açıklandı!
O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? TV8 2020 O Ses Türkiye başvuru adresi ve şartları
Kimse Bilmez'de Atatürk resmi sansürlendi mi? Dizi yönetmeninden açıklama!
Çukur Nejat İşler kaç bölüm oynayacak? Dizideki rolü ne kadar sürecek?
Kadın dizisi bu hafta var mı yok mu? 31 Aralık 2019 Salı Kadın dizisi neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
Hangi ülkeler kendi otomobilini üretiyor?
MEB 2019-2020 ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?
Rüyada birine sarılmak ne demektir? Rüyada birine sarıldığını görmenin anlamı, tabiri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.