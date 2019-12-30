Nejat İşler Çağatay karakteri ile Çukur'da!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur heyecanla izlenmeye devam ediyor. Tartışmaların odağı olan dizi aynı zamanda reytinglerde zirvede yer alıyor. Çukur dizisine yeni bir isim dahil oldu. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizi de Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.

Çukur’un 82. Yeni bölümünün 2. Fragmanı yayınlandı. Başarılı oyuncu Nejat İşler Çağatay karakteri ile diziye dahil oldu. Her pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayınlanan diziden Nejat İşler sürprizi geldi. Sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çukur 3. Sezonuyla Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.