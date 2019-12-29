Nejat İşler Çukur dizisine katıldı mı? Çukur yeni bölüm fragmanında Nejat İşler beklentisi!

29 Aralık 2019 Pazar 17:42
Show TV ekranlarında reytinglerde zirve koltuğunu bırakmayan Çukur dizisine flaş oyuncu transferleri gerçekleşmeye devam ediyor. Behzat Ç.’de Ercüment Çözer karakterine hayat vererek izleyicilerle buluşan Nejat İşler’in Çukur’a transfer olduğu öğrenildi.
Yamaç’ın yeni düşmanı olacak
Çukur dizisinde de kötü karaktere hayat verecek Nejat İşler’in Çağatay karakterine hayat vereceği belirtiliyor. Çağatay’ın Yamaç’ın şuana kadar ki en güçlü düşmanı olacağı da öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor.
Son Güncelleme: 29.12.2019 17:42