Nejat İşler Çukur dizisine katıldı mı? Çukur yeni bölüm fragmanında Nejat İşler beklentisi!

Yamaç’ın yeni düşmanı olacak

Show TV ekranlarında reytinglerde zirve koltuğunu bırakmayan Çukur dizisine flaş oyuncu transferleri gerçekleşmeye devam ediyor. Behzat Ç.’de Ercüment Çözer karakterine hayat vererek izleyicilerle buluşan Nejat İşler’in Çukur’a transfer olduğu öğrenildi.

Çukur dizisinde de kötü karaktere hayat verecek Nejat İşler’in Çağatay karakterine hayat vereceği belirtiliyor. Çağatay’ın Yamaç’ın şuana kadar ki en güçlü düşmanı olacağı da öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor.