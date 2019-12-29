Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?

Nejat İşler Çukur Dizisinde!

Son olarak Behzat Ç.dizisinde yer alan Nejat İşler, dizinin bitmesinin ardından Saygı dizisi ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni dizisine hazırlanan Nejat İşler, Çukur dizisine katıldı. Her dizide büyük beğeni kazanan Nejat İşler’in Çukur dizisinde kalıcı olup olmadığı ve hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.

Show Tv ekranlarına gelen Çukur dizisi 3.sezon 15.bölüm tanıtımını yayınladı. Tanıtımda yer alan Nejat İşler büyük ilgi gördü. Diziye katılan bu sürpriz isim herkesi heyecanlandırdı. Blu Tv ekranlarında yayınlanacak olan Saygı dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler, Çukur dizisine katıldı.

Nejat İşler’in Çukur dizisinde uzun süre kalması bekleniyor. Güzel bir rolle ekranlarda seyirci ile buluşacak olan Nejat İşler’in diziden ne zaman ayrılacağı net değil. Nejat İşler’in hangi aileden olacağı Koçovalı olup olmayacağı merak konusu oldu. Çağatay karakteri ile Çukur dizisine katılan Nejat İşler, baş düşman rolünde yer alacak ve başrol oyuncusu olan Aras Bulut İynemli’yi bayağı uğraştıracak.