Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?

Nejat İşler Çukur Dizisinde!
Show Tv ekranlarına gelen Çukur dizisi 3.sezon 15.bölüm tanıtımını yayınladı. Tanıtımda yer alan Nejat İşler büyük ilgi gördü. Diziye katılan bu sürpriz isim herkesi heyecanlandırdı. Blu Tv ekranlarında yayınlanacak olan Saygı dizisinin başrol oyuncusu Nejat İşler, Çukur dizisine katıldı.
Nejat İşler’in Çukur dizisinde uzun süre kalması bekleniyor. Güzel bir rolle ekranlarda seyirci ile buluşacak olan Nejat İşler’in diziden ne zaman ayrılacağı net değil. Nejat İşler’in hangi aileden olacağı Koçovalı olup olmayacağı merak konusu oldu. Çağatay karakteri ile Çukur dizisine katılan Nejat İşler, baş düşman rolünde yer alacak ve başrol oyuncusu olan Aras Bulut İynemli’yi bayağı uğraştıracak.