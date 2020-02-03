Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının sevilen programı Neler Oluyor Hayatta’nın sunucu koltuğunda Hakan Ural yer alıyordu. Sevilen programda Hakan Ural’la birlikte Nur Tuğba Namlı’da yer alacak. Nur Tuğba Namlı Pazartesi günü programın yeni bölümüyle birlikte Hakan Ural’a eşlik edecek.

Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir

Nur Tuğba Namlı 1983 yılında Mersinde dünyaya gelmiştir. 2015 yılında Mustafa Namlı ile evlenen güzel sunucunun 2 çocuğu vardır. Nur Tuğba Balıkesir Üniversitesi mezunudur.

Nur Tuğba Namlı Var Mısın Yok Musun adlı yarışmaya katılarak adını duyurmuştur. Yarışmayla birlikte adını duyuran Namlı sunuculuk kariyerine başlamıştır. Güzel sunucu Gülgün Feyman’dan sunuculuk eğitimi almış ve ardından SkyTürk televizyonunda gece programı sunmuştur. 2011 yılında NTV’ye geçen güzel sunucu burada da gece haberlerini sunmuştur. 2012 yılında adı bir şehit haberini sunduktan sonra mikrofonun açık kalmasını fark edememiş ve şarkı söylemiştir. Bu olayla gündem oturmuştu.

Yaşadığı talihsiz olayın ardından uzun süredir ekranlarda olmayan Namlı, Ütopya programının sunuculuğuyla 2014 yılında ekranlara dönmüştür. Ardından yine TV 8 ekranlarında Survivor Panaroma adlı programı da sunmuştur. Şimdi ise güzel oyuncuyu Kanal D ekranlarında Hakan Ural’la birlikte Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyeceğiz.