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Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları

Neşeli günler ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yeşilçam komedilerinden biri olan Neşeli Günler filminde usta oyuncular yer almaktadır. Turşu sahnesi ile gönüllere taht kurmuş olan Neşeli Günler filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:34
Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları

Neşeli Günler Filmi Ne Zaman ne Nerede Çekildi?

Adile Naşit ve Münir Özkul’un yer aldığı Neşeli Günler filmi 1978 yılında çekildi. Geçimsiz bir çifti canlandıran ünlü usta oyuncuların bu filmi çok sevilmektedir. Turşucu olan bu çiftin atışmaları seyirciyi kahkahaya boğarken samimi bir aile yapısını da görmekteyiz. Yeşilçam komedisi olan bu film günümüzde de sıkılmadan izlenmektedir. Film İstanbul, Cihangir’de çekilmiştir.

Neşeli Günler Filminin Konusu

Anlamsız bir konu üzerine tartışan bir ailenin yıllar sonra bir araya gelmesi anlatılmaktadır. Saadet ve Kazım turşuculuk ile geçinen bir çifttir. Turşu konusunda tartışmaya giren bu çift bu tartışma yüzünden boşanırlar. 6 çocuğu olan çift çocukları bölüşürler ve üçü annede üçü babada kalır. Aradan yıllar geçer ve kardeşler birbirlerine rastlar. Aileyi bir araya getirirler.

Neşeli Günler Filmi Oyuncuları

-Münir Özkul

-Adile Naşit

-Şener Şen

-Ayşen Gruda

-Oya Aydoğan

-Ahmet Sezerel

-İhsan Yüce

-Mürüvvet Sim

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Son Güncelleme: 03.05.2020 17:34
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