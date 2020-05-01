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Netflix Aşk 101 dizisi hangi okulda, lisede çekildi?

Netflix tarafından Türk kullanıcılar için yayınlanan Aşk 101 dizisinin hangi lisede çekildiği merak edilmeye devam ediyor. Kullanıcılar, Netflix Aşk 101 dizisi hangi okulda, lisede çekildi? sorusunu araştırıyor. İşte Aşk 101 dizisinin hangi okullarda çekildiği ve diğer merak edilenler.

01 Mayıs 2020 Cuma 22:39
Netflix Aşk 101 dizisi hangi okulda, lisede çekildi?

Dünyanın en fazla  kullanıcısına sahip olan dijital dizi platformu Netflix’in Türk kullanıcıları için hazırladığı ve Ay Yapım ortaklığı ile gerçekleştirdiği Aşk 101 dizisinin hangi lisede çekildiği merak edilmeye devam ediyor.

Vizyona girmeden önce adından söz ettiren dizi yayınlandıktan sonra da aynı şekilde gündemde varlığını korumaya devam ediyor.

Netflix Aşk 101 dizisi hangi lisede çekildi?

Netflix’in Türk kullanıcıları için hazırlayıp yayınladığı Aşk 101 dizisinin okul sahnelerinde 2 farklı mekan kullanılmıştır. Gösterilen okul binası ve iç çekimler için İstanbul’da bulunan Maçka Akif Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kullanılırken okul sahneleri dışında çekilen arka bahçe çekimler için ise Cihangir Münir Özkul Ortaokulu kullanılmıştır.

Dizi tartışmalara konu oldu

Yönetmenlikte genç bir isim olan ve son yıllarda genç oyuncular kategorisinde gösterilen Meriç Acemi’nin yönetmenliğini yaptığı dizi, yayınlanmadan önce ciddi tartışmalara neden olmuştur. Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım ile dizide eşcinsellerin olacağı söylentisi daha sonrasında RTÜK tarafından dizinin yayın yasağı uygulanacağı söylentileri ile devam etse de söylenilenlerin hiç biri yaşanmadı ve dizinin tam sezonu Netflix’te paylaşıldı.

Tartışmaların en ateşleyici kısmı ise RTÜK genel başkanının “kırmızı çizgimiz bellidir.” Açıklaması oldu. Tüm bu tartışmalar devam ederken dizi 24 Nisan tarihinde yayınlandı ve pek çok kişi tarafından izlendi.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 22:39
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