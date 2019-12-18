Netflix Atiye dizisi ne zaman yayınlanacak?

Dünyanın en büyük dizi film platformların biri olan Netflix’te ekranlara gelecek olan Atiye dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizi ayrıca Hakan: Muhafız dizisinden sonra Netflix’in Türkiye’deki ikinci orijinal dizisi olarak da dikkat çekiyor. Dizi başrolünden Beren Saat yer alırken, tanıtımları da hızla devam ediyor.

Dizide güzel ve genç bir kız olmakla beraber oldukça yetenekli biri olan Atiye’nin yaşadıkları anlatılıyor. Atiye iyi bir ailede mutlu bir yaşam sürmektedir. Ayrıca iyi de bir ilişkisi olan Atiye işinde de oldukça başarılıdır. Hatta ilk sergisini açmaya hazırlanmaktadır.

Ancak Atiye’nin sorunsuz ve mutlu hayatı dünyanın en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe’de yapılan bir kazı sonrası değişecektir. Göbeklitepe’de kazı çalışmaları yapan arkeolog Erhan bir sembol keşfetmiştir. Atiye bu sembol ile bir ilişkisi olduğunu zamanla anlayacaktır. Ardından Atiye’nin hayatı hiç beklemediği şekilde değişecektir.

Dizi oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çekiyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür yer alırken, diğer rollerde Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya ve Civan Canova gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ayrıca dizinin toplamda sekiz bölümden oluşması bekleniyor.

Dizinin yürütücü yapımcılığında Onur Güvenatam, Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George yer alırken, senaryosunu da Evren Şit oluşturmaktadır. Atiye dizisinin yönetmenliğini ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yapacak.

Netflix’ten yapılan açıklamaya göre Atiye dizisi 27 Aralık 2019 tarihinde izleyiciyle buluşacak.