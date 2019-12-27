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Netflix Atiye saat kaçta yayınlanacak?

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün oynadığı Netflix'in ikinci orijinal türk dizisi Atiye 27 Aralık günü yayınlanacak. İzleyiciler ise, Atiye dizisini Netflix saat kaçta yayınlanacak sorusunu araştırmaya başladı. Merak edilen bu sorunun cevabını Netflix verdi.

27 Aralık 2019 Cuma 00:56
Netflix Atiye saat kaçta yayınlanacak?

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün oynadığı Atiye dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Netflix’in yeni dizisi Atiye’nin ana başlığı ise Göbeklitepe'den Nemrut'a Atiye'nin hikayesi olarak biliniyor. Fragmanında 27 Aralık’ta başlayacağı belirtilen dizinin saati ile ilgili bir bilgi verilmemişti.

Atiye dizisini Netflix saat kaçta yayınlanacak?

Sosyal medyada Atiye ile ilgili tüm paylaşımların konusu saat kaçta yayınlanacağı ile ilgiliydi. Saatler 00.00’ı gösterip 27 Aralık gününe girildikten sonra ise bu merak iyice arttı. Netflix tüm bu sorular karşısında Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, dizinin saatini izleyiciler ile paylaştı.

atiye dizisi saat kaçta

Netflix Atiye’nin 27 Aralık günü saat 11:01’de yayınlanacağını duyurdu. Yapılan paylaşıma ilgi büyüktü.

Atiye nasıl izlenir?

Dünyanın Uyanışı kitabından esinlenilerek kaleme alınan dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi birbirinden usta isimler yer alıyor. Dizinin 1.sezonu 8 bölümden oluşacak ve her bölüm 40 dakika sürecek.

Atiye 2. sezon olacak mı?

Yapımcılığını OG Medyanın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda üç usta ismin oturduğu Atiye’nin 2.sezonu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İzleyicinin 1.sezona olan ilgisi 2.sezonun çekilip çekilmeyeceğini belirleyecek en önemli unsur gibi görünüyor.

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:56
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