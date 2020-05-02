Netflix Casi Feliz konusu ve fragmanı

Mütevazı bir şöhret sahibi radyo sunucusu Sebastian’ın hala aşık olduğu eşi ve iki çocuğuyla uğraşırken hayatına yön vermesini anlatan Arjantin yapımı komedi yapımı Casi Feliz, Netflix’te yayın hayatına başladı.

Netflix’in Arjantin komedisi

Alejandro De Grazia, Sebastia Wainraich ile Henan Guerschuny tarafından kaleme alınan 10 bölümlük dizide ilk sezon 1 Mayıs 2020 Cuma günü Netflix’e eklendi. Sezonda Serbastian’ın sekreterle vakit geçirebilmek için Paul McCartney konserini koz olarak kullanması fakat eski karısına halen sevgi duymasını konu edinen bölümler damga vuruyor. İlk sezondaki bölümlerin uzunluğu ise 24 ila 28 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Casi Feliz oyuncu kadrosu

Başrolünü; Sebastian Wainraich, Natalie Perez ve Santiago Korovsky’nin üstlendiği yapımda Hugo Arana ve Adriana Aizemberg gibi isimler eşlik ediyor.

Tüm sıcak haberler ve merak ettiklerin burada! Mobil uygulamamızı şimdi indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün tüm gelişmeleri ve ilanlar… Hepsi Haberport YouTube kanalında, abone olmayı unutma! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!