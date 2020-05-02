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Netflix Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet Süsü filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!

Türk sinema filmi Cinayet Süsü’nün Netflix platformuna gelip gelmediği merak ediliyor. Peki Cinayet Süsü Netflix’e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? İşte Cinayet Süsü konusu, oyuncuları ve fragmanı…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:25
Netflix Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet Süsü filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!

2019 yılında vizyona giren Türk polisiye sinema filmi Cinayet Süsü’nün Netflix’e gelip gelmediği merak ediliyor. Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı filmin yakın zamanda online film platformlarına yüklenmesi beklenen bir gerçekti. Peki Cinayet Süsü Netflix’e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? İşte Cinayet Süsü konusu, oyuncuları ve fragmanı…

2019 Ekim ayında vizyona giren Cinayet Süsü filminin Netflix platformuna gelip gelmediği merak konusu olmaya devam ederken filmin hayranları intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Müjdeli haberi veriyoruz. Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı Cinayet Süsü filmi Netflix’e yüklendi. Bu haberimizde Peki Cinayet Süsü Netflix’e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? İşte Cinayet Süsü konusu, oyuncuları ve fragmanı göreceksiniz.

Cinayet Süsü Netflix’e Yüklendi mi?

Vizyona girdiği dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cinayet Süsü filmi, dünyanın en büyük dijital dizi ve film platformu Netflix’e yüklendi. Netflix’e üye olan herkes Cinayet Süsü filmini rahatlıkla izleyebilir.

Cinayet Süsü Konusu

Cinayet Süsü filmi, esrarengiz bir seri katili yakalamaya çalışan cinayet büro ekibinin başından geçen ilginç maceraları konu edinmektedir. Dizinin karakterleri Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'in macera dolu seri katil mücadelesi komik bir dille aktarılıyor.  Ancak yaşanan seri cinayetlerle ilgili herhangi bir ipucu dahi bulamazlar.

Cinayetlerin artmasıyla basın olaya ilgi göstermektedir. Halk da bu durumdan endişe duymaya başlayınca cinayet büro ekibi baskı altına girer. Emniyet Genel Müdürü duruma el atar ve ekibe suç uzmanı olan Dizdar Koşu isminde bir polisi dahil eder. Büyük bir baskı altında olan ekibimiz karşılaştıkları bu seri cinayetleri çözmek için her türlü yola başvurmaktadır.

Cinayet Süsü Oyuncuları

Uğur Yücel

Binnur Kaya

Cengiz Bozkurt

Feyyaz Yiğit Çakmak

Mert Denizmen

Mehmet Özgür

Aycan Koptur

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 16:25
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