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Netflix Daybreak 2. sezon iptal edildi!

Netflix'in uyarlama dizisi olan Daybreak'in 2. sezonu iptal edildi haberi pek çok dizi severi üzdü. Dizinin 2. sezonunun iptal olduğu haberini dizinin kurucu ortaklarından olan Aron Coleite verdi. İşte Dayberak hakkında tüm detaylar.

20 Aralık 2019 Cuma 21:25
Netflix Daybreak 2. sezon iptal edildi!

Geçtiğimiz aylarda Netflix yeni dizisinin tanıtımını, konusunu ve oyuncu kadrosunu paylaşmıştı. Yapılan son açıklama kapsamında Daybreak’in 2. Sezonunun iptal edilebileceği gündeme geldi. Dizinin iptal edileceğinin bilgisini veren isim ise Kurucu Ortak Aron Coleite oldu.

Netflix Daybreak

Daybreak 2. Sezon iptal edildi mi?

“Geçen hafta Daybreak’in ikinci bir sezon için geri dönmeyeceğini öğrendim. Hazırlanan bir bildiriyi sizinle daha önce paylaşamadığımız için üzgünüz.” diyen ünlü isim, “Hiç bir şey, bu yolculuğun daha fazlasını sizinle paylaşamayacağımız kadar kalbimizi kırmıyor” diyerek açıklamasını sürdüren Coleite, “Ama bu kadarını getirdiği için minnettarız.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Kara komedi macerası olacak dizide Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, Sophie Simnett, Austin Crute, Cody Kearsley, Jeanté Godlock, Gregory Kasyan, Krysta Rodriguez ve Matthew Broderick rol alıyordu. Kıyamet sonrası Glendale’de hayatta kalmak için mücadele eden bir grup lise öğrencisi de bu oyunculara eşlik etti. Calif Brad Peyton diziyi Coleite ile birlikte hazırladı ve izleyiciye sundu. Parite Jeff Fierson ile birlikte yönetici yapımcı olarak dizide görev yapmıştı. Seriyi Michael J. Malone ve Bruce Dunn’ın kaleme alındığı bilgisi de çok öncelerde paylaşılmıştı.

Daybreak hakkında

Daybreak dizisi Brian Raph’ın aynı adlı çizgi romanı serisine dayanılarak kaleme alınmıştır. 24 Ekim 2019 tarihinde Netflix’te yayın hayatına başlamıştı.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:25
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