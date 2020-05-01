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Netflix Designated Survivor dizisi konusu nedir? Son bölüm neden yayından kaldırıldı?

Netflix'in ikinci sezonu ile adından söz ettiren dizisi Designated Survivor dizisinin RTÜK tarafından bölümlerinin kaldırılması sonrasında pek çok kullanıcı internete başvurdu. Kullanıcılar, Netflix Designated Survivor dizisi konusu nedir? Son bölüm neden yayından kaldırıldı? sorularını araştırmaya başladı. İşte RTÜK tarafından kaldırılan bölümle ilgili yapılan açıklamalar.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:08
Netflix Designated Survivor dizisi konusu nedir? Son bölüm neden yayından kaldırıldı?

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan Netflix’te yayınlanan Designated Survivor dizisi Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından bazı kural ihlalleri yaptığı açıklanarak yayından kaldırıldı. Amerikan ABC kanalından Netflix’e transfer olması sonrasında çok ciddi bir izleyici kitlesi kazanan Designated Survivor dizisi RTÜRK tarafından yayından kaldırılınca pek çok kişinin merakına neden oldu.

Designated Survivor neden kaldırıldı?

İkinci sezonun yedinci bölümünde ABD ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında geçen diyaloglar sonrasında kararını kısa sürede açıklayan RTÜK dizinin ülkemizde ki gösteriminin askıya alındığını bildirdi. Gerekçe olarak ise Beyaz Saray’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında geçen diyalog gösterildi.

Diyaloga göre iki başkan arasında geçen konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi hakkında ki konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı, “Ülkemde darbe yapmaya çalışan Nuri Şahin (Fetullah Gülen’i temsilen) isimli teröristi bize iade etmemek stratejik müttefikliğe aykırı” ifadesi sonrasında ABD başkanı “o bir düşünür ve eğitimci.” İfadeleri ile karşılık veriyor.

Dizinin sadece bir bölümünün kaldırılması sonrasında açıklama yapan Netflix yetkilileri Türkiye’deki denetimcinin talebi üzerine, ‘Designated Survivor’ dizisinin bir bölümünü, yerel kanuna uymak amacıyla kaldırdık.”  Açıklamasında bulundu.

Designated Survivor konusu nedir?

David Guggenheim’in kaleme aldığı dizinin senaryosu, patlayan bir bomba sonucunda ABD başkanı ve Başkan yardımcısının hayatını kaybetmesini konu almaktadır. Yaşanılan bu olay sonrasında başkanlık görevine Bakanlar Kurulu’nda hukuk görevlisi olan Tom Kirkman geçmektedir. Kirkman’ın alacağı kararlar ise hem ülkesinin hem dünyanın hem de kendisinin kaderini belirleyecektir. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Kiefer Sutherland, Adan Canto, Kal Penn ve LaMonica Garret gibi isimler bulunmaktadır.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 21:08
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