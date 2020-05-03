Netflix Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Netflix ve Acun Medya ortaklığında çekilen Exatlon Challenge Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu. Exatlon Türkiye’de 18 ünlü Youtuber yarışacak. Orkun Işıtmak’ın sunuculuğunu yapacağı programda Youtube’da ünlü olan kişiler parkurlarda yarışacak.

Acun Ilıcalı Netflix ile ortak yapımları olan Exatlon Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Exatlon Türkiye Ne Zaman Başlıyor?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Exatlon Challenge Türkiye’nin Temmuz ayında Netflix’te yayınlanacağını belirtti. Ilıcalı yeni programı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sevdirmek için uğraşacaklarını açıkladı.

Exatlon Türkiye Yarışmacıları

Reality Show Gibi Olacak

Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.

Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak programla ilgili yaptığı bir açıklamasında, Survivor’dan farklı olacağını ve toplam 18 yarışmacının aynı evde kalacağını ve mücadele edeceğini belirtti.

Exatlon Türkiye Tanıtımı

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