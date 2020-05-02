Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?

29 Nisan’da Netflix platformuna bir yeni dizi daha eklendi. Extracurricular isimli dizi Güney Kore yapımı bir gençlik-suç dizisi olarak karşımıza çıkıyor. 10 bölümden oluşan dizinin ilk sezonunda Oh Jisoo isimli bir gencin görünenden farklı olan hayatı anlatılıyor.

Oyuncu kadrosunda Kim Dong-hee (Oh Ji-soo), Jung Da-bin (Seo Min-hee), Park Ju-hyun'un (Bae Gyu-ri) gibi isimlerin yer aldığı dizinin yapımcılığını Studio 239, yönetmenliğini ise Kim Jin-min yapıyor.

Dizinin bölümleri 44 ile 72 dakika arasında değişiyor. İlk ve son bölüm 70’li dakikalardayken aradaki bölümler 40-50 dakikalarda seyrediyor.

Sıcak gelişmelerden ilk önce sen haberdar olmak istiyorsan uygulamamızı indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Güncel ve dürüst gazeten Haberport artık YouTube’da da yanında! Kanalımıza abone ol, haberlerden geri kalma! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!