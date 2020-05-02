İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?

Netflix platformuna dizilerden bir yenisi daha eklendi. Gençlik-suç türünde olan Güney Kore yapımı Extracurricular dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne? İşte detaylar..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 02:34
Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?

29 Nisan’da Netflix platformuna bir yeni dizi daha eklendi. Extracurricular isimli dizi Güney Kore yapımı bir gençlik-suç dizisi olarak karşımıza çıkıyor. 10 bölümden oluşan dizinin ilk sezonunda Oh Jisoo isimli bir gencin görünenden farklı olan hayatı anlatılıyor.

Oyuncu kadrosunda Kim Dong-hee (Oh Ji-soo), Jung Da-bin (Seo Min-hee), Park Ju-hyun'un (Bae Gyu-ri) gibi isimlerin yer aldığı dizinin yapımcılığını Studio 239, yönetmenliğini ise Kim Jin-min yapıyor.

Dizinin bölümleri 44 ile 72 dakika arasında değişiyor. İlk ve son bölüm 70’li dakikalardayken aradaki bölümler 40-50 dakikalarda seyrediyor.

Sıcak gelişmelerden ilk önce sen haberdar olmak istiyorsan uygulamamızı indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Güncel ve dürüst gazeten Haberport artık YouTube’da da yanında! Kanalımıza abone ol, haberlerden geri kalma! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!

Son Güncelleme: 02.05.2020 02:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?

Popüler Haberler

Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
Oruçluyken kusmak orucu bozar mı?
İstinaf nedir? 2020 İstinaf mahkemeleri başvuru masrafı hesaplama nasıl yapılır?
Dudak Çevresinde çıkan sivilcelerden doğal yollarla nasıl kurtulabilirsiniz?
Merkez Bankasından kredi çekmek isteyenlere ihtiyaç sahiplerine iyi haberi! Faiz oranları düşecek!
Ziya Selçuk ne öğretmenidir? Eğitim Bakanı Selçuk ne hakkında bilgiler
TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Isparta Aksu kura sonuçları isim listesi
Aşk 101 dizisi yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihi belli mi? Aşk 101 nereden, nasıl izlenir?
Fatih Çıtlak ramazan programı hangi kanalda saat kaçta başlıyor?
Star Tv Evde Hareket Zamanı sunucusu Ebru Karaduman kimdir?
Odeabank 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.