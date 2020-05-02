Netflix Hollywood nasıl bir dizi? Hollywood dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix platformuna bir yeni dizi daha eklendi. 1 Mayıs günü dizi severlerle buluşan Hollwood isimli dizinin başrollerinde David Corenswet (Jack Castello), Darren Criss (Raymond Ainsley), Laura Harrier (Camille Washington) ve Patti LuPone'nin (Avis Amberg) gibi isimler yer alıyor. Dizinin senaristliğini Ian Brennan ve Ryan Murphy, yapımcılığını ise Ryan Murphy Television ve Prospect Films üstleniyor.

Dizi toplamda 7 bölümden oluşuyor. 45 dakikadan 58 dakikaya değişen bölümlerinin isimleri ise Yaşasın Hollywood!, Yaşasın Hollywood! Kısım 2, Kanunsuzlar, Deneme Çekimleri, Sıçrayış, Meg, Hollywood Sonu şeklinde sıralanıyor.

Hollywoold Dizisinin Konusu Nedir?

Netflix’de yayınlanan Hollwood dizisinin konusunda İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Hollywood dünyasını anlatıyor. Dizide oyuncu ve yönetmen adaylarının hırsları da işleniyor. Dizi aynı zamanda bir eleştiri niteliği de taşıyor.

Gündemde en çok konuşulan haberler en tarafsız halleriyle Haberport mobil uygulamasında! Hemen indir, habersiz kalma!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Tarafsız, doğru haberin kaynağı; sıcak gelişmelerin güçlü takipçisi Haberport şimdi Twitter’da da yanında! Hesabımızı Takip Etmeyi unutma! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et