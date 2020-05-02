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Netflix Hollywood nasıl bir dizi? Hollywood dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix platformuna katılan dizilere bir yenisi daha eklendi. Netflix Hollywood isimli diziyi izleyicilerine sundu. Peki Netflix Hollywood nasıl bir dizi? Hollywood dizisi konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor...

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:31
Netflix Hollywood nasıl bir dizi? Hollywood dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix platformuna bir yeni dizi daha eklendi. 1 Mayıs günü dizi severlerle buluşan Hollwood isimli dizinin başrollerinde David Corenswet (Jack Castello), Darren Criss (Raymond Ainsley), Laura Harrier (Camille Washington) ve Patti LuPone'nin (Avis Amberg) gibi isimler yer alıyor. Dizinin senaristliğini Ian Brennan ve Ryan Murphy, yapımcılığını ise Ryan Murphy Television ve Prospect Films üstleniyor.

Dizi toplamda 7 bölümden oluşuyor. 45 dakikadan 58 dakikaya değişen bölümlerinin isimleri ise Yaşasın Hollywood!, Yaşasın Hollywood! Kısım 2, Kanunsuzlar, Deneme Çekimleri, Sıçrayış, Meg, Hollywood Sonu şeklinde sıralanıyor.

Hollywoold Dizisinin Konusu Nedir?

Netflix’de yayınlanan Hollwood dizisinin konusunda İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Hollywood dünyasını anlatıyor. Dizide oyuncu ve yönetmen adaylarının hırsları da işleniyor. Dizi aynı zamanda bir eleştiri niteliği de taşıyor.

 

 

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 17:31
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