Netflix Mart 2020 dizi, film ve belgeselleri belli oldu

Dünya’nın en çok tercih edilen dijital platformlarından biri olan Netflix üzerinde her ay düzenli olarak yeni içerikler yayınlanmaya devam ediyor. Gerek Türkiye’de gerekse tüm Dünya’da milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix son olarak Mart ayında hangi yeni içerikleri izleyicileri ile paylaşacağını ilan etti.

Mart ayında yayınlanacak olan içeriklere bakıldığında en çok dikkat çeken dizilerden biri de Türk dizisi Hakan Muhafız’ın üçüncü sezonu olarak görülüyor. Diğer yandan Netflix’te yeni yayınlanacak içerikler arasında Elite ve Ozark da yer alıyor. Emmy ödüllü dizinin yeni sezonu uzun zaman bekleniyordu. 3. Sezonu ile beklenen dizi Mart ayında yayınlanmış olacak. Kingdom’un da 2. Sezonu Mart ayı içinde Netflix’te yayınlanacak. Yeni bölümler ile beraber zombilerin ortaçağdaki hallerine tanıklık edilecek.

2019 senesinin en çok izlenen filmi olarak kayıtlara geçen 7. Koğuştaki Mucize filmi Aras Bulut İynemli’nin başarılı performansı ile dilden dile dolaşmıştı. Memo’nun ve yedi yaşındaki kızı Ova’nın birbirlerinden nasıl ayrı düştüklerini ve Memo’nun başına gelen üzücü olayları anlatan 7. Koğuştaki Mucize filmi Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilmiştir ve 11 Mart tarihinden itibaren Netflix kapsamında izlenebilecektir.

Diğer yandan Cem Yılmaz’ın ortaya koyduğu Karakomik Filmler1 ’de bu ay içinde yayınlanacak. Filmin içinde Kaçamak ve 2 Arada isimli iki film yer almakta. Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz’ın bulunduğu Kaçamak filminde, eşlerine yalan söyleyerek lüks bir işletmeye güzel zaman geçirmeye giden bir grup erkek oldukça ilginç olaylara tanıklık edeceklerdir.

2 Arada filminde ise Cem Yılmaz, Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu önemli isimler yer almakta ve arabalı vapurda çalışan Metin’in hayatı anlatılmaktadır. Karakomik Filmler 1 20 Mart tarihinden itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.

Aşağıdaki kısımda Mart ayı içinde Netflix’te yer alacak olan yapımların tümü yer almaktadır.

Diziler

Hakan: Muhafız: 3. Sezon – 6 Mart

Ozark: 3. Sezon – 27 Mart

Élite: 3. Sezon – 13 Mart

Feel Good – 20 Mart

Unorthodox 26 Mart

Filmler

Spenser Kanunları – 6 Mart

Sitara: Kızların Hayalleri Sönmesin – 8 Mart

7. Koğuştaki Mucize - 11 Mart

Lost Girls - 13 Mart

Karakomik Filmler - 20 Mart

Babamın Mutfağı - 27 Mart

Belgesel Filmleri