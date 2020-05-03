Netflix The Victims' Game dizisi konusu ne?

Online dizi film platformu Netflix Tayland yapımızı dizisi The Victims Game 30 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluştu. Dizi siteye yüklenir yüklenmez dikkatleri üzerine topladı. Diziyi hala izlemeyenler dizi hakkında araştırma yapıyor. The Victims Game dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunu sizler için derledik.

The Victims Game dizisinde yıllardır görüşmediği kızının, gizemli cinayetlerle olan bağlantısını öğrenen Asperger sendromu hastası dedektifin söz konusu davayı çözmek için her şeyini riske atar. Dizide dedektifin hayatını ortaya koyarak verdiği gizemli mücadele anlatılıyor.

The Victims Game dizisi Netflix’te başladı

Dizi suç, gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle oldukça başarılı çekimlere sahip. Tayland yapımı dizi toplam 8 bölümden oluşmaktadır. Dizi 30 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluştu.

The Victims Game bölüm bilgileri

The Victims Game dizisinin başrollerine Joseph Wang, Tiffany Hsu, Jason Wang yer alıyor. Dizinin bölümleri ortalama 1 saat sürmektedir. Toplam 8 bölümden oluşan dizinin bölüm isimler ve süreleri şu şekildedir:

1. bölüm: "Parmak İzleri" (62 dakika)

2. bölüm: "Haber Raporu" (64 dakika)

3. bölüm: "Mum" (64 dakika)

4. bölüm: "İstasyon" (62 dakika)

5. bölüm: "Dövme" (65 dakika)

6. bölüm: "Son Dilek" (66 dakika)

7. bölüm: "Pemphis Acidula" (64 dakika)

The Victims Game’in oyuncu kadrosunda kimler var?

8. bölüm: "Şemsiye" (68 dakika)

The Victims Game dizisinde birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Joseph Wang "Fang Yi-jen"

Tiffany Hsu "Hsu Hai-yin"

Jason Wang "Zhao Cheng-kuan"

Ruby Lin "Li Ya-jun"

Joseph Hsia "Xia Jing-ting"

River Huang "You Cheng-hao"

Rexen Cheng "Zhuang Bing-yao"

Chen Chia-kuei "Zhang Cong-jian"

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