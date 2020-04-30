İçinde bulunmuş olduğumuz korona virüs salgını nedeni ile ülke genelimizde sokağa çıkma yasağının gelmesi ile birlikte, birçok kişi bu günlerde Netflix uygulamasına giriş sağlayarak güncel dizi ve film izleyerek zamanını geçirmektedir. İşte, Netflix Türkiye Mayıs 2020 yayın takvimi...

Netflix Mayıs Takvimi

White Lines (15/05/2020)

İbiza'da hayatını sürdürmekte olan Manchester’lı bir DJ’in bir an içerisinde değişik yollar ile kaybolmasının ardından yirmi yıl sonra cesedinin bulunması ile kaybolan DJ'in kız kardeşleri olayı detaylandırmak için gizemli adaya giderler.

Snowpiercer (Mayıs Ayında)

Dünya genelinde ortaya gelen bir felaketin ardından dünya buzla kaplı çorak alandan oluşan bir araziye dönüşmüştür. Yaşamını sürdürmeye devam eden insanlar da dünyanın çevresini dolaşan devasa bir trende yaşamak zorunda kalır.

The Eddy (08/05/2020)

Paris'te ışıl ışıl ve kültürlü olan mahallelerinde geçen The Eddy, zor durumda olan barın sahibini, barın orkestrasını ve şehirde karşılaşacakları tehlikeleri merkezine alıyor.

Hollywood (01/05/2020)

2. Dünya savaşının ardından Hollywood’ta başarıya ulaşmak için mücadelesini eksiltmeyen grup oyuncularının ve sinema sektörünün adaylarını anlatmaktadır.

Space Force (29/05/2020)

ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulmuş olan Uzay Bölüğü'ne atanmış olan bilim insanları Beyaz Saray tarafınca gelen emir üzerine aya gidip orada hakimiyet kurmak üzere harekete geçer.

Into the Night (01/05/2020)

Güneş ışınlarına maruz kalmış olan tüm insanlar ölmeye başlıyorlar. Brüksel’den kalkmış olan gece uçağında ki yolcular, hayatta kalmak için savaşmaya devam ederler.

Valeria (08/05/2020)

Eğlenceli Tarih Dersleri (22/05/2020)

Bir yazarın evliliği içerisinde ve işinde kriz oluşturacak durumlar sebebi ile üç dostuna sığınır.

Görülmekte olan bilimsel gelişmeler, dünya üzerinde yapılacak olan keşifler ve intografik tabloların tarih dersine çevrilmesini konu almışlardır.

Workin’ Moms: 4. Sezon(06/05/2020)

Anneler tüm aile bireylerini ve kendilerini olağan durumlar karşısında savunmaya başlamaları ile herşey değişime uğrayacaktır.

Restaurants on the Edges (08/05/2020)

Uzman kişiler, dünyanın birçok yerinde olan restoranları kurtarma amacı ile görevlerine devam etmektedirler.

Blood & Water (Çok Yakında)

16 yaşında olan bir kız, geçtiğimiz 17 yıl önce kaçırılmış olan ablası olduğunu düşünmesi ile bir kız ile aynı liseye nakledilmeyi başarır.

All Day and a Night (01/05/2020)

Genç adam müebbet hapis yatması ile kişinin kendisini suça iten insanları, koşullarını ve sistemi sorgular.

Seni Seviyorum Aptal (15/05/2020)

Aynı gün içinde kız arkadaşını ve işini kaybeden 30’lu yaşlarda olan adamın tüm hayatı altüst olur.

Netflix Orijinal Belgeselleri

Medyatik Davalar (11/05/2020)

Tarihin en dramatik davalarını ve medyanın bu davalar ile kararları nasıl etkilemiş olabilmesine ışık tutuyor.

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