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Netflix Türkiye’den 6 yeni proje müjdesi

Netflix, Türkiye için aralarında üç orijinal dizi, bir yarışma programı, bir orijinal film ve Atiye’nin 3.sezon onayı olmak üzere önümüzdeki dönemde yayınlanması planlanan 6 yeni proje duyurdu.

11 Mart 2020 Çarşamba 18:56
Netflix Türkiye’den 6 yeni proje müjdesi


Yakın zamanda sansür tartışmasıyla gündeme gelen Netflix, dün bir etkinlik gerçekleştirerek, 2020’de yayınlanacak içerik planlarını  basın mensupları ile paylaştı.
Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel mirası sayesinde henüz işlenmemiş bir çok materyale ev sahipliği yaptığının altını çizen Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş, Türkiye’de daha fazla orijinal içeriğe yatırım yapmaya ve yaratıcı sektörümüz için global bir platform sağlamaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Netflix

İşte Netflix’in yeni projeleri: 

Şimdiki Aklım Olsaydı
Ay Yapım imzalı projenin yaratıcılığını Ece Yörenç, , yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak’ın üstlendiği belirtildi. Dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk yer alması bekleniyor.  

Ozge


Fatma
Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme’nin kaleminden.  


Sıcak Kafa
Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının etkisi altındaki dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul’un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşme macerasına atılır. 


Yarına Tek Bilet
Türkiye'den çıkan ilk Netflix orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet, başarılı oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in başrolünde, Ozan Açıktan'ın yaratıcı gözünden ve kamerasından, OG Medya'nın yapımcılığında ekrana gelmesi planlanıyor. Film, Ankara'dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini ele alıyor. Film, 19 Haziran 2020'de Netflix'te yayına girmesi planlanıyor.

Dilan

Exatlon Challange
Acun Medya'nın format sahibi olacaği, Orkun Işıtmak'ın sunacağı ve Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer alacağı, Türkiye'de 3 Temmuz'da yayına girecek olan fenomen yarışma Exatlon Challenge, hem en başarılı hem de en cesaretli influencer'ını arayacak.

Acyb


Atiye 3. Sezon
İlk sezonu çok tartışılan dizinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek. Toplantıda Atiye'nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığı duyuruldu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.

Atiye

Son Güncelleme: 11.03.2020 20:37
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NetflixProjeNetflix TürkiyeAtiyeSıcak KafaExatlonAcun
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