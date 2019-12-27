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Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

Netflix'te yayınlanan ve İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren komedi grubu Porto dos Fundos'un başkent Rio de Janerio'daki merkez ofisine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Brezilyalılar boykot çağrılarına desteğini sürdürüyor.

27 Aralık 2019 Cuma 00:45
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

3 Aralık günü Netflix’te yayın hayatına başlayan ve İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren Brezilyalı komedi grubu Porto dos Fundos’un merkez ofisine molotoflu saldırı yapıldı. Rio de Janeiro’daki merkez binasına düzenlenen saldırı sonucunda yaralı olmazken, güvenlik güçleri ofis çevresindeki güvenlik önlemlerini hat safhaya çıkardı.

Diziye boykot çağrısı

Brezilyalılar intenet üzerinden başlatılan boykot çağrılarına destekte bulunmuştu. Porta dos Fundos grubu üyelerinden birinin güvenlik görevlilerinin yangının diğer noktalara sıçramasını önlediği ve saldırıdan hiç kimsenin yaralanmadığını açıkladığı öğrenildi.

Emmy Ödülü sahibi komedi grubunun Twitter hesabından yapılan açıklamalardaysa ‘’Ülkenin nefret fırtınasından kurtularak daha birleşik, daha güçlü ve daha ilham verici bir şekilde çıkacağını, ifade özgürlüğüyle sevginin hüküm süreceğini ön gördüğümüzü söyleyebiliriz.’’ ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:45
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