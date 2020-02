Netflix'e en çok hangi ülke müdahale etti? Devlet baskısı ile Netflix'den kaldırılan filmler açıklandı!

Dünyanın en büyük dizi film platformu Netflix içeriğindeki binlerce içerikle tüm dünyada tercih edilen uygulamalardan biridir. Netflix hemen her ülkede yayın yapan dijital bir sinema salonu görevini görüyor. Ancak bazı ülkelerde Netflix içeriklerine müdahale ediliyor.

Netflix, son 5 yılda bazı ülkelerde devlet müdahalesi sebebiyle kaldırılan filmleri açıkladı. Açıklanan listede 9 adet içeriğin bazı ülkeler nedeniyle kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca yayınlanan listeyle birlikte uygulamanın yöneticileri her yıl bu tarz bir liste yayınlayacaklarını da duyurdu.

İçeriklere en çok müdahale eden ülke

Netflix yayınladığı raporda hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan platformun toplumlar üzerinde farklı etkiler yarattığı ve içeriklerinin farklı kültürlere karşı çeşitlilik göstereceğini ve buna göre çalışan kişi profillerinin de düzenleneceğini belirtti. Uygulama yöneticileri her toplumu tek tek değerlendireceklerini ve buna uygun bir şekilde şeffaf ve sorumluluk bilincinde olacaklarını da ekledi.

Netflix’in yayınlandığı rapor doğrultusunda 2015 yılında The Bridge filmi Yeni Zellanda devlet yöneticileri tarafından yasaklanmış. Sakıncalı görülerek yasaklanan bir diğer içerik ise Full Metal Jacket olmuş. Bu içeriği 2017 yılında Vietnam’da yasaklanmış. Aynı yıl Night of the Living Dead adlı içerikte Almanya’da yasaklanmıştır. 2018 yılında ise Cooking on High, The Legend of 420 ve Disjointed adlı üç içerik Singapur’da yayından kaldırılmıştır.

Listede 2019 yılında yasaklanan Patriot Act with Hasan Minhaj adlı projenin bir bölümü Suudi Arabistan’da yasaklanırken, Singapur’da tamamen yayından kaldırılmıştır. Netflix’in 2020 yılında uygulamadan kaldırdığı tek içerik şuan için The Last Hangover oldu.

Açıklanan listede en çok müdahale eden ülkenin Singapur olduğu görülüyor. Netflix yasaklanan filmleri duyurduktan kısa bir süre sonra bu listeleri her yıl düzenli bir şekilde açıklayacağını da bildirdi.