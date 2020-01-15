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Netflix'in 3. Türk dizisi: 50m2 çekimleri başladı

Netflix'in yeni Türk dizisi olan 50 Metrekare'nin çekimleri başlıyor. Dizinin yazarı, yönetmeni ve oyuncu kadrosunun yer aldığı ilk video sosyal medyada paylaşıldı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 23:33
Netflix'in 3. Türk dizisi: 50m2 çekimleri başladı

Efsane dizi Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi olarak tanınan Burak Aksak, yeni bir senaryo ile seyirci karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanacak olan 3. Türk dizi olan 50 Metrekare'nin çekimleri başlıyor. 

Netflix'in 3. Türk dizisi: 50m2 çekimleri başladı ile ilgili görsel sonucu

8 bölümden oluşan dizinin yapımclığını BKM, yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir üstleniyor. Kara komedi kategorisinde yer alan dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç gibi isimler yer alıyor. 50m2, karanlık alemlerde nam salmış, gizemli bir tetikçi olan Gölge’nin kim olduğunu bulma yolculuğunu konu almakta.

Netflix'in 3. Türk dizisi: 50m2 çekimleri başladı ile ilgili görsel sonucu

Netflix Türkiye'nin yeni dizisi olan 50 Metrekare'nin konusu ise: "Gölge, babası gibi gördüğü Servet tarafından uğradığı ihanetin ardından kaçarken kendini hiç bilmediği bir mahallenin 50 metrekarelik terzi dükkanında bulur. Ortalık durulana kadar oraya sığınan Gölge’yi gören mahalle sakinleri onu yeni vefat etmiş terzi dükkan sahibinin oğlu zanneder. Yalan üzerine kurulu bu yeni kimlik, Gölge’nin geçmişi ve kimliğiyle ilgili sırları ortaya çıkaracaktır. Mahalleye ve buradaki insanlara alıştıkça Gölge yeni birine dönüşecek ve gerçekte kim olduğunu anlamaya başlayacaktır."

 

Son Güncelleme: 15.01.2020 23:33
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