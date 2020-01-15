Netflix'in 3. Türk dizisi: 50m2 çekimleri başladı

Efsane dizi Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi olarak tanınan Burak Aksak, yeni bir senaryo ile seyirci karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanacak olan 3. Türk dizi olan 50 Metrekare'nin çekimleri başlıyor.
Netflix Türkiye'nin yeni dizisi olan 50 Metrekare'nin konusu ise: "Gölge, babası gibi gördüğü Servet tarafından uğradığı ihanetin ardından kaçarken kendini hiç bilmediği bir mahallenin 50 metrekarelik terzi dükkanında bulur. Ortalık durulana kadar oraya sığınan Gölge’yi gören mahalle sakinleri onu yeni vefat etmiş terzi dükkan sahibinin oğlu zanneder. Yalan üzerine kurulu bu yeni kimlik, Gölge’nin geçmişi ve kimliğiyle ilgili sırları ortaya çıkaracaktır. Mahalleye ve buradaki insanlara alıştıkça Gölge yeni birine dönüşecek ve gerçekte kim olduğunu anlamaya başlayacaktır."