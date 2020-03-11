Netflix'te Atiye dizisinin 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu!

Online dizi ve film platformu Netflix, geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği etkinlik ile 2020’de yayınlanacak içerikleri basın mensuplarına tanıttı. Etkinlikte Atiye dizisinin 2.sezon tarihide belli oldu.

İlk sezonuyla oldukça beğenilen Atiye dizisinin yeni sezon tarihi belli olurken, 3.sezon içinde onay aldığı öğrenildi. Netflix, Atiye’nin ilk sezonda aldığı başarının ardından ikinci sezonun Eylül ayında yayınlanacağını duyurdu.

Atiye dizisinin konusu

Atiye, ailesi ile birlikte sakin bir hayat yaşarken dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişir. Bölgede kazı çalışması yapan arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki ilişkiyi fark eder ve bir sembol keşfeder.

Atiye, bu gizemli olayın peşine düşerek tapınağa gider ve geçmişini aramaya karar verir. Perde aralandıkça Atiye, kendini geçmişi ve geleceği arasındaki bağlantıyı sorgularken bulur.

Atiye oyuncu kadrosu

Atiye dizisinin başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun paylaşıyor. Kadroda yer alan diğer isimler ise Başak Köklükaya, Hazal Türesan, Tim Seyfi, Cezmi Baskın, Merak Çetinkaya ve Civan Canova.