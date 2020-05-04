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Nihat Hatipoğlu whatsapp hattı iletişim numaraları

ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca izleyicilerle buluşan Nihat Hatipoğlu WhatsApp hattı iletişim numaraları yayınlandı. İşte Nihat Hatipoğlu iletişim numarası.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 02:17
Nihat Hatipoğlu whatsapp hattı iletişim numaraları

Nihat Hatipoğlu WhatsApp numaralarıyla irtibata geçerek sorularını yöneltmek isteyen kişiler merak ettiği konularda yanıt bulabiliyor. ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Nihat Hatipoğlu’nun sorularınızı yanıtlamasını istiyorsanız, WhatsApp ihbar hattı üzerinden iletişim kurmanız gerekir.

Nihat Hatipoğlu WhatsApp ihbar hattı

Geçtiğimiz yıl Sultanahmet’te halkın da katılımıyla düzenlenen Nihat Hatipoğlu yayınları, bu  yıl stüdyodan yayın hayatına devam edecek. İçinden çıkılmaz durumdaki soruları da yanıtlayan Nihat hoca bu konuda fetva verdiğinden özel durumu açıklayarak öğrenebilme olanağı vadediyor.

Nihat Hatipoğlu WhatsApp ihbar hattı:

0212 236 75 04

0212 236 79 57

0212 236 99 06

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 02:17
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