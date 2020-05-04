Nihat Hatipoğlu whatsapp hattı iletişim numaraları

Nihat Hatipoğlu WhatsApp numaralarıyla irtibata geçerek sorularını yöneltmek isteyen kişiler merak ettiği konularda yanıt bulabiliyor. ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Nihat Hatipoğlu’nun sorularınızı yanıtlamasını istiyorsanız, WhatsApp ihbar hattı üzerinden iletişim kurmanız gerekir.

Nihat Hatipoğlu WhatsApp ihbar hattı

Geçtiğimiz yıl Sultanahmet’te halkın da katılımıyla düzenlenen Nihat Hatipoğlu yayınları, bu yıl stüdyodan yayın hayatına devam edecek. İçinden çıkılmaz durumdaki soruları da yanıtlayan Nihat hoca bu konuda fetva verdiğinden özel durumu açıklayarak öğrenebilme olanağı vadediyor.

Nihat Hatipoğlu WhatsApp ihbar hattı:

0212 236 75 04

0212 236 79 57

0212 236 99 06

Futbol, basketbol ve voleybol dünyasından tüm ayrıntılı haberler; ekonomide son gelişmeler; siyaset dünyasında olup bitenler… Hepsini ve daha fazlasını anında öğrenmek istiyorsan Haberport mobil uygulamasını şimdi telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün en önemli gelişmelerinin, en hızlı kaynağı Haberport’un Facebook Grubunda sen de yerini al! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!