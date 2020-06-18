İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112495
ALTIN
380.516
DOLAR
6.8544
STERLİN
8.5253
EURO
7.6725
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Sevilen çizgi film Ninja Kaplumbağaların sinema uyarlaması izleyici tarafından oldukça sevildi. Bunun üzerine 2.si çekilen film yayımlandığı dönem büyük ilgi toplayarak hayranlarını sevindirmişti. Ninja Kaplumbağalar serisinin ikinci filmi Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak. İzleyiciler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

18 Haziran 2020 Perşembe 22:07
Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Efsanevi çizgi filmin uyarlaması Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Filmin hayranları, sinema uyarlamasının konusunu ve karakterleri canlandıracak oyuncuları merak ediyor.

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi konusu


Michaelangelo, Donatello, Rapheal ve Leonardo’dan oluşan suçlara karşı duran ve savaşan Ninja Kaplumbağalar daimî düşmanları Shredder’a karşı karşıya gelmeye devam etmektedir. İlk filmde ekrana gelen olaylar sonrası Shredder, intikam planları yapmaya başlar ve Ninja Kaplumbağaları mutasyona uğratan sırrı keşfeder ve Profesör Jorda Perry’i kaçırarak eskisinden daha da tehlikeli hale gelir. Öğrendiği bu mutasyon sırrını kullanarak kendisine Ninja Kaplumbağalara karşı bir ordu hazırlamaya başlar. Azaltılan şiddet sahneleri ise filme ait bir diğer ayrıntı olarak ekranlara yansıyacak.

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi oyuncuları

Filmin oyuncu kadrosunda Laura Linney, Megan Fox, Will Anett, Stephen Amell, Pete Ploszek, Alan Ritchon gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi 2016 yılında sinemada izleyiciyle buluşmuş ve Türkiye’de de 9 hafta vizyonda kalarak 282.068’lik bir izlenmeye ulaşmıştır. Aksiyon, bilim kurgu ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Michael Pressman üstlenmiştir.


Son Güncelleme: 18.06.2020 22:07
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lady Diana'yı Kristen Stewart canlandıracak
Lady Diana'yı Kristen Stewart canlandıracak
Simge Fıstıkoğlu NTV ile yollarını ayırdığını açıkladı
Simge Fıstıkoğlu NTV ile yollarını ayırdığını açıkladı
Buket Aydın isyan etti: ''İntikamım acı olacak''
Buket Aydın isyan etti: ''İntikamım acı olacak''
Ceyhun Fersoy'dan Felipe Melo'ya küfür!
Ceyhun Fersoy'dan Felipe Melo'ya küfür!
Survivor Anlat Bakalım’da Barış’ın eşi Furkan Korkmaz oldu!
Survivor Anlat Bakalım’da Barış’ın eşi Furkan Korkmaz oldu!
Burak Özçivit'in
Burak Özçivit'in "Finale doğru" paylaşımı yanlış anlaşıldı

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
2020 Kosgeb esnafa faizsiz kredi destekleri ne zaman berilecek?
Bayram tatili 4 günlük kısıtlamasında nereler hizmete açık olacak?
Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredisi düşük faiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları Mayıs 2020
Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? FOX TV Mucize Doktor bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
Netflix The Old Guard ne zaman yayınlanacak? Film fragmanı ve yayın tarihi belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.