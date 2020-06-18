Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Efsanevi çizgi filmin uyarlaması Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Filmin hayranları, sinema uyarlamasının konusunu ve karakterleri canlandıracak oyuncuları merak ediyor.

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi konusu

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi oyuncuları

Michaelangelo, Donatello, Rapheal ve Leonardo’dan oluşan suçlara karşı duran ve savaşan Ninja Kaplumbağalar daimî düşmanları Shredder’a karşı karşıya gelmeye devam etmektedir. İlk filmde ekrana gelen olaylar sonrası Shredder, intikam planları yapmaya başlar ve Ninja Kaplumbağaları mutasyona uğratan sırrı keşfeder ve Profesör Jorda Perry’i kaçırarak eskisinden daha da tehlikeli hale gelir. Öğrendiği bu mutasyon sırrını kullanarak kendisine Ninja Kaplumbağalara karşı bir ordu hazırlamaya başlar. Azaltılan şiddet sahneleri ise filme ait bir diğer ayrıntı olarak ekranlara yansıyacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Laura Linney, Megan Fox, Will Anett, Stephen Amell, Pete Ploszek, Alan Ritchon gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi 2016 yılında sinemada izleyiciyle buluşmuş ve Türkiye’de de 9 hafta vizyonda kalarak 282.068’lik bir izlenmeye ulaşmıştır. Aksiyon, bilim kurgu ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Michael Pressman üstlenmiştir.