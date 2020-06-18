Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Efsanevi çizgi filmin uyarlaması Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Filmin hayranları, sinema uyarlamasının konusunu ve karakterleri canlandıracak oyuncuları merak ediyor.
Ninja Kaplumbağalar 2 filmi konusu
Ninja Kaplumbağalar 2 filmi oyuncuları
Filmin oyuncu kadrosunda Laura Linney, Megan Fox, Will Anett, Stephen Amell, Pete Ploszek, Alan Ritchon gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi 2016 yılında sinemada izleyiciyle buluşmuş ve Türkiye’de de 9 hafta vizyonda kalarak 282.068’lik bir izlenmeye ulaşmıştır. Aksiyon, bilim kurgu ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Michael Pressman üstlenmiştir.
Son Güncelleme: 18.06.2020 22:07