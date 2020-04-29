Nisa Survivor'da yarışmaya veda mı edecek? Yarışmadan çekilecek mi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki çekişmeli mücadele milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son olarak Gönüllüler takımının önemli isimlerinden biri olan Nisa’nın psikolojik olarak sıkıntılı bir duruma girdiği görüldü. Yarışma koşullarına uyum sağlayamayan yarışmacı ağlayarak isyan etti.

Acun Ilıcalı Açıkladı

Oynanan oyun sonrasında Acun Ilıcalı Nisa’nın durumu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

Nisa Ağlamaya Başladı

“Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz”

Acun Ilıcalı’nın Nisa’nın durumu ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar sonrasında Nisa sinirlerine hakim olamadı ve ağlamaya başladı. Nisa’nın Survivor’a devam edip etmeyeceği gelecek bölümde belli olacak.

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