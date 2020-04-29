İstanbul 16°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
378.360
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7873
EURO
7.6423

Nisa Survivor'da yarışmaya veda mı edecek? Yarışmadan çekilecek mi?

Televizyon ekranlarının sevilen programlarından olan Survivor’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak gönüllüler takımındaki Nisa’nın yarışmadan çekilmesi ile ilgili iddialar ortaya kondu. Peki Nisa Survivor'da yarışmaya veda mı edecek? Yarışmadan çekilecek mi? İşte tüm ayrıntılar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:59
Nisa Survivor'da yarışmaya veda mı edecek? Yarışmadan çekilecek mi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki çekişmeli mücadele milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son olarak Gönüllüler takımının önemli isimlerinden biri olan Nisa’nın psikolojik olarak sıkıntılı bir duruma girdiği görüldü. Yarışma koşullarına uyum sağlayamayan yarışmacı ağlayarak isyan etti.

Acun Ilıcalı Açıkladı

Oynanan oyun sonrasında Acun Ilıcalı Nisa’nın durumu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

“Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz”

Nisa Ağlamaya Başladı

Acun Ilıcalı’nın Nisa’nın durumu ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar sonrasında Nisa sinirlerine hakim olamadı ve ağlamaya başladı. Nisa’nın Survivor’a devam edip etmeyeceği gelecek bölümde belli olacak.

Gündemdeki gelişmelerden uzak kalma! Mobil uygulamamızı indir, anında haberdar ol! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Her haberden anında haberdar olmak istiyorsan hadi, şimdi sen de bizi Google News’te takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!

Son Güncelleme: 29.04.2020 16:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!
Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!

Popüler Haberler

Turkcell Superbox başvuru ve kurulumu nasıl yapılır?
Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Bakanlık taklit, tağşiş ve ilaç etken madde bulunduran 45 ayrı firmanın markalarını ifşâ etti ifşâ etti!
Okullarda sınıf geçme nasıl olacak, sınıf tekrarı olacak mı?
Zuhal Topal ile sofrada programı resmi instagram hesabı nedir?
Blu TV Sokağın Çocukları dizisi sezon finali yapıyor!
Survivor Sercan sakatlandı mı, Sercan yarışmaya devam edebilecekmi, diskalifiye mi olacak?
Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL korona virüs sosyal yardım parası ödenecek mi?
1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler hangi saatlerde açık olacak?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç detsek kredisi değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
TOBB’dan esnafa 8 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi
Masum dizisinin konusu ve oyuncuları kimler? Masum dizisi nerede çekildi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.