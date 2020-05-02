Nisa Survivor’dan ayrılacak mı, diskalifiye mi olacak, kendisi mi ayrılacak?

Tv 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Heyecanla beklenen dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. En son Gönüllüler takımında yer alan Gizem elenmişti ve takımlar 7 şer kişi oldu. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile artık dengeler değişecek.

Mert, Nisa’ya Tepki Gösterdi

Son zamanlarda Gönüllüler takımında yer alan Nisa sürekli gitmek istiyor ve oyunlarda ağlıyordu. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile ilgili Yasin artık kemik kadroların çatırdayacağını ve işlerin değişeceğini dile getirdi.

Nisa’nın Kararı Ne Olacak?

Dokunulmazlık oyununun gergin geçtiği tanıtımdan anlaşılıyor. Gergin geçen oyundan sonra Ünlüler takımında yer alan Mert, Nisa’ya tepki gösterdi. 3 oyunda bir defa şaftı kayıyor diyen Mert, Nisa’nın gitmek istiyorum diyerek ağladığında kimsenin ses çıkarmadığını söyledi.

Konseyde Nisa gündeme geldi ve Acun Ilıcalı, Nisa’ya söz vererek kararını öğrenmek istediğini belirtti. Nisa sessiz durunca Yasin ‘’Hadi Nisa içindekileri anlat’’dedi ve takım arkadaşına destek verdi. Bu akşam yayınlanacak olan bölüm heyecanla bekleniyor.

Yurtiçinden ve yurtdışından tüm haberler, tüm ayrıntılarıyla anında telefonunda! Haberport mobil uygulamasını şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Dünyadan ve Türkiye’den manşetler her an ekranında! Google News’te Haberport’u takip etmeyi unutma! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!