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Nisa Survivor’dan ayrılacak mı, diskalifiye mi olacak, kendisi mi ayrılacak?

Nisa Survivor'dan ayrılacak mı, diskalifiye mi olacak, kendisi mi ayrılacak? Bu akşam Tv8 ekranlarında yeni bölümünü yayınlayacak olan Survivor 2020 de gergin dakikalar yaşanacak. Dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde Nisa'nın vereceği kararda belli olacak.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:01
Nisa Survivor’dan ayrılacak mı, diskalifiye mi olacak, kendisi mi ayrılacak?

Tv 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Heyecanla beklenen dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. En son Gönüllüler takımında yer alan Gizem elenmişti ve takımlar 7 şer kişi oldu. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile artık dengeler değişecek.

Mert, Nisa’ya Tepki Gösterdi

Son zamanlarda Gönüllüler takımında yer alan Nisa sürekli gitmek istiyor ve oyunlarda ağlıyordu. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile ilgili Yasin artık kemik kadroların çatırdayacağını ve işlerin değişeceğini dile getirdi.

Dokunulmazlık oyununun gergin geçtiği tanıtımdan anlaşılıyor. Gergin geçen oyundan sonra Ünlüler takımında yer alan Mert, Nisa’ya tepki gösterdi. 3 oyunda bir defa şaftı kayıyor diyen Mert, Nisa’nın gitmek istiyorum diyerek ağladığında kimsenin ses çıkarmadığını söyledi.

Nisa’nın Kararı Ne Olacak?

Konseyde Nisa gündeme geldi ve Acun Ilıcalı, Nisa’ya söz vererek kararını öğrenmek istediğini belirtti. Nisa sessiz durunca Yasin ‘’Hadi Nisa içindekileri anlat’’dedi ve takım arkadaşına destek verdi. Bu akşam yayınlanacak olan bölüm heyecanla bekleniyor.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:01
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