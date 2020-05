Nisa Survivor'dan ayrılacak mı? Nisa diskalifiye mi olacak, ayrılmak mı isteyecek?

Survivor 2020 yarışması 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. Survivor’da Gönüllüler takımında Gizem’in vedasıyla takımlar 7’şer kişiyle yarışlarını sürdürmeye başladı. İki takım arasındaki dengeyi bozacak olay ise bu haftaki eleme konseyi olacak.

Survivor’da Mert’ten Nisa’ya sert tepki

Survivor 64. bölüm fragmanında Mert’i Nisa’yı ‘’Her 3 oyunda bir şaftı kayıyor. Elenmek istiyorum, ayrılmak istiyorum.’’ sözleriyle eleştirdi ve kimsenin bir şey demediğini belirtti.

Survivor’da Nisa gündemi

Haftanın ilk eleme adayının tespit edildiği Ada Konseyi’nde Acun Ilıcalı, ayrılmak istediğini belirten Nisa’ya söz vererek kararını öğrenmek istiyor. Yasin ise uzunca bir süre sessiz kalan Nisa’ya dönüp ‘’Hadi Nisa içindekileri anlat.’’ sözleriyle destek veriyor.

