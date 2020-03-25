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Nisan ayı Netflix'te yayın programı belli oldu!

Nisan ayı programının paylaşılması sonrasında pek çok kişi yeni dizi ve sezonları merak etmeye başladı. İşte Netflix, Nisan ayı yayın programı.

25 Mart 2020 Çarşamba 19:22
Nisan ayı Netflix'te yayın programı belli oldu!

Dünyanın en büyük dizi platformlarından bir tanesi olan Netflix’in Nisan ayı programı paylaşıldı. Nisan ayında hangi dizilerin yeni sezonlarının başlayacağı hangi dizilerin son bulacağı ile ilgili pek çok bilgiye yer verilirken Netflix kullanıcıları da yeni sezon veya yeni çıkacak olan dizilerin araştırmaları için intenete başvurdu.

4. sezonu merakla beklenen Nailed It dizisi, 1 Nisan itibari ile Netflix'te.

Community dizisinin tüm bölümleri 1 Nisan ile birlikte Netflix'te yerini alacak.

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan suç dizisi La Casa De Papel'in 4. sezonu 3 Nisan'da hayranları ile buluşacak.

Netflix'in çekimleri tamamlanan Coffee % Kareem filmi 3 Nisan'da yayınlanacak. 

Netflix'in bir diğer filmi olan Sergio 17 Nisan tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

yeni bir çizgi dizi olacak The Midnight Goospel dizisi 20 Nisan itibari ile Netflix'te yerini alacak.

Farklı tarzı ile Willoughby Ailesi filmi 22 Nisan'da vizyona girecek.

Sevilen hapishane temali dizi The House Of Flowers'ın 3. sezonu 23 Nisan'da hayranları ile tekrar bir araya gelecek.

After Life dizisinin ikinci sezonu ise 24 Nisan tarihinde hayranları ile buluşacak.

hazırlıkları devam eden Aşk 101 dizisi herhangi bir değişiklik olmazsa 24 Nisan'da ilk bölümü ile Netflix'te yayınlanacak.

 

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Son Güncelleme: 25.03.2020 19:22
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