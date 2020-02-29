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Nuh Tepesi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı

Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı. Nuh Tepesi ne zaman vizyona girecek, bu yılın en merakla beklenen filmleri arasında gösterilen Nuh Tepesi’nin vizyon tarihi de belli oldu.

29 Şubat 2020 Cumartesi 19:00
Nuh Tepesi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı

2020 yılının en merakla beklenen yapımlarından Nuh Tepesi’nin vizyon tarihi belli oldu. Ali Atay ve Haluk Bilginer’in başrolde olacağı Nuh Tepesi filmi 6 Mart 2020 tarihinde beyazperdede olacak. Filmde Nuh Ağacı altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer ile ağacın kadim zamanlardan kaldığına inanan köylülerin hikayesi anlatılacak.

Nuh Tepesi Tribeca’dan İki Ödül

İlk gösterimi 18. Tribeca Film Festivali’nde yapılan Nuh Tepesi filmine bu festivalde “En İyi Senaryo” ve başrol oyuncusu Ali Atay’a da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü verildi. Ayrıca Adana Film Festivali’nde de gösterime giren filme “en iyi film”, “en iyi yönetmen”, “en iyi görüntü yönetmeni ve “FİLMYÖN En İyi Yönetmen” ödülü verildi.

Nuh Tepesi Fragman

Nuh Tepesi Filminin Konusu

Filmde bir yandan babasının vasiyetini yerine getirmeye çalışan bir yandan da hamile olan eşiyle arasını düzeltmeye çalışan bir adamın hikayesi anlatılmaktadır. Ömer babasının isteği üzerine Bursa’ya gider. Ömer’in babasını köyün tepesindeki bir ağacın altına gömmesi gerekmektedir. Ömer babasını gömmek ister ancak köylüler ona karşı çıkar.

Nuh Peygamber tarafından dikildiğine inanılan ağaç, köydekiler için bir geçim kaynağı haline gelmiş ve herkes bu ağaca dualar etmektedir. Ömer ve babası bu ağacın olduğu arazinin kendilerinin olduğunu kanıtlamaya çalışırken, türlü engellerle karşılaşır.

Nuh Tepesi Oyuncu Kadrosu

Nuh Tepesi filminin başrollerinde Haluk Bilginer ve Ali Atay yer alıyor. Haluk Bilginer filmde İbrahim karakterini canlandırırken, Ali Atay da Ömer karakterini canlandıracak. Ayrıca filmdeki diğer oyunculardan Hande Doğandemir Elif, Mehmet Özgür ise Cevdet karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Son Güncelleme: 29.02.2020 19:00
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