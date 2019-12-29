O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel bölüm konukları

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen O Ses Türkiye yarışması her sene yılbaşında ortaya koyduğu özel bölümü ile seyircilere eğlenceli anlar yaşatıyor. Her yılbaşında özel konukları ağırlayan O Ses Türkiye yarışması bu sene de birbirinden eğlenceli özel konukları ile ekranlara gelecek.

O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel Konukları

Beyazıt Öztürk, Hadise, Murat Boz ve Seda Sayan’ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye yarışmasında bu yılbaşında hangi özel konukların ağırlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Acun Ilıcalı tarafından sunulan O Ses Türkiye yarışmasının 2020 yılbaşı özel bölümünde Afra Saraçoğlu, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Bergüzar Korel, ünlü hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse ve MasterChef’in eğlenceli jürisi Danilo Zanna şarkı söyleyecekler.

O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Salı günü saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.