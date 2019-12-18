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O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? TV8 2020 O Ses Türkiye başvuru adresi ve şartları

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye için yeni sezon başvuruları başladı. TV8 2020 O Ses Türkiye başvuru adresi ve şartları açıklandı. Yarışmaya başvurmak isteyenler için O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır, sorusunu yanıtı ve tüm detaylar haberimizde.

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:14
O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? TV8 2020 O Ses Türkiye başvuru adresi ve şartları

Türkiye’nin en çok izlenen ses yarışması O Ses Türkiye, her sezonu ile reyting rekorları kıraya devam ediyor. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı yarışmada, yarışmacılar şarkı söyleyerek bir üst tura çıkmaya çalışırlar.

Bu yıl O Ses Türkiye’nin jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz oturuyor. Programa sonradan dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda sayan yarışmaya renk kattı. Önceki sezonlarda Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin jürilik yapması gündem yaratmıştı.

O Ses Türkiye yarışmasına yarışmacı olarak katılmak isteyenler çok kısa bir süre içinde yarışmaya başvurabilir ve aday olabilirler. Acun Medya’daki O Ses Türkiye web sitesine girerek başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. Başvuru formunda yarışmacıdan temel bilgiler ile kısa bir video ve fotoğraf istenir.  Videoda neden bu yarışmada olmak istediğinizi anlatmanız istenmektedir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yarışmadan gelecek olan telefonu beklemeniz gerekir.

Acun Medya üzerinden O Ses Türkiye yarışmasına başvurmanın başka bir yolu yoktur. Sadece web site üzerindeki başvuru formunu doldurmanızı talep ederler.

Başvurunuz tamamladıktan sonra, program ekibi başvurunuzu kontrol eder ve uygun gördüğü adayları yarışmaya davet eder.

Yarışma ile ilgili tüm soruları O Ses Türkiye iletişim hattından öğrenebilirsiniz.

O Ses Türkiye telefon numaraları

0212 304 88 88

0212 987 30 70

Son Güncelleme: 18.12.2019 22:14
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