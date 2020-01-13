O Ses Türkiye Bloklama özelliği nedir? O Ses Türkiye yeni özellik blok nedir?

O Ses Türkiye, 2017 ve 2018 sezonlarında beklediği reytingleri alamayıp yeni sezonunda bir değişikliğe gitmişti. Bu değişiklikle birlikte ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye jüri koltuğuna oturmuştu. 2019 sezonunun kapanmasının ardından Acun Medya ekibi yeni bir format ile birlikte ekranlarda yerini almaya karar verdi. 2020 sezonunda O Ses Türkiye'de yer alması belirlenen yeni uygulama blok veya bloklama olarak hayata geçirildi.

O Ses Türkiye Blok / Bloklama Uygulaması Nedir? Nasıl Uygulanıyor?

Bloklama Uygulaması ile Jüri Üyesi O Yarışmacı ile Çalışamıyor

veyaözelliği jüri üyelerinden birinin yarışmacıyı beğenmesi ve kendi ekibine eklemek istemesi ile diğer jüri üyelerinden herhangi birine gitmesini istemediği takdirde o jüri üyesini bloklamayı yani yarışmacının dğer jüri üyesi arkadaşının ekibine katılmasını engelliyor.

Yeni formatta yer alan bloklama özelliği ile yarışmaya renk ve eğlence katılıyor. Bu özellik sayesinde O Ses Türkiye jüri üyelerinin birbirleri ile eğlenceli dialogları ve rekabetleri stüdyoda enğelceleri dakikalar geçmesini sağlıyor. Her ne kadar bu uygulama hayata geçirilmiş olsa da jüri üyeleri bu özelliği kullanmaktan pek yana değil.