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O Ses Türkiye finali ne zaman yapılacak? O Ses Türkiye’de şampiyon ne ödül kazanacak? Final ödülü ne?

Ekranların gözde programı O Ses Türkiye final haftası ile hayranlarını ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor. O Ses Türkiye finali ne zaman yapılacak? O Ses Türkiye'de şampiyon ne ödül kazanacak? Final Ödülü ne? soruları internette en fazla araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte O Ses Türkiye Finali ile ilgili tüm merak edilenler.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:01
O Ses Türkiye finali ne zaman yapılacak? O Ses Türkiye’de şampiyon ne ödül kazanacak? Final ödülü ne?

TV8 ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran yarışma programı O Ses Türkiye’nin ne zaman final yapacağı son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı jüri koltuğunda ise Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise’nin bulunduğu O Ses Türkiye’de final haftasının gelmesi ile birlikte işler iyice kızıştı. Final etabı öncesinde ki son program 14 Şubat Cuma ekranlara gelecek Yarı Final Bölümü olacak.

Ekranların en fazla izlenen programlarından birisi olan O Ses Türkiye’de final haftası geldi çattı. O Ses Türkiye’nin final haftası gelmesi sonrasında program hayranları finalin hangi gün olacağı merak etmeye başladı. O Ses Türkiye 2020 final karşılaşması Cumartesi günü yayınlanacak haberi kanal yetkilileri tarafından açıklandıktan sonra hayranlar şampiyon için geri sayımına başladı.

O Ses Türkiye ne zaman final yapacak?

Tv8’in gözde programı O Ses Türkiye 14 Şubat Cuma günü yarı finali ile ekranlara geldikten sonra 15 Şubat Cumartesi günü final bölümü ile şampiyonunu belirleyecek.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:56
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