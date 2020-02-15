O Ses Türkiye finali ne zaman yapılacak? O Ses Türkiye’de şampiyon ne ödül kazanacak? Final ödülü ne?

TV8 ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran yarışma programı O Ses Türkiye’nin ne zaman final yapacağı son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı jüri koltuğunda ise Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise’nin bulunduğu O Ses Türkiye’de final haftasının gelmesi ile birlikte işler iyice kızıştı. Final etabı öncesinde ki son program 14 Şubat Cuma ekranlara gelecek Yarı Final Bölümü olacak.

O Ses Türkiye ne zaman final yapacak?

Ekranların en fazla izlenen programlarından birisi olan O Ses Türkiye’de final haftası geldi çattı. O Ses Türkiye’nin final haftası gelmesi sonrasında program hayranları finalin hangi gün olacağı merak etmeye başladı. O Ses Türkiye 2020 final karşılaşması Cumartesi günü yayınlanacak haberi kanal yetkilileri tarafından açıklandıktan sonra hayranlar şampiyon için geri sayımına başladı.

Tv8’in gözde programı O Ses Türkiye 14 Şubat Cuma günü yarı finali ile ekranlara geldikten sonra 15 Şubat Cumartesi günü final bölümü ile şampiyonunu belirleyecek.