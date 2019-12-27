O Ses Türkiye neden yok? 28-29 Aralık 2019 TV8 O Ses Türkiye neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

TV 8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye bu hafta 28 ve 29 Aralık tarihlerinde yayınlanmayacak. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ve Seda Sayan, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk’ün jüriliğin yapılan yarışma Cumartesi ve Pazar günü yayınlanmayacak. O Ses Türkiye’nin yayın saatinde MasterChef Türkiye programı TV 8 ekranlarında olacak.
O Ses Türkiye Yerine MasterChef Yayınlanacak
O Ses Türkiye 31 Aralık yılbaşı akşamı yılbaşı özel programıyla ekranlara gelecek. Programın yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler sahne alacak.
Son Güncelleme: 27.12.2019 00:40