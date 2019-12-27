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O Ses Türkiye neden yok? 28-29 Aralık 2019 TV8 O Ses Türkiye neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

O Ses Türkiye bu hafta ekranlara gelmeyecek. İzleyiciler O Ses Türkiye neden yok, O Ses Türkiye 28 – 29 Aralık 2019’da neden yayınlanmayacak, yeni bölüm ne zaman sorularını araştırmaya başladı. O Ses Türkiye’nin yeni bölümü yılbaşı akşamı ekranlara gelecek.

27 Aralık 2019 Cuma 00:34
O Ses Türkiye neden yok? 28-29 Aralık 2019 TV8 O Ses Türkiye neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

TV 8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye bu hafta 28 ve 29 Aralık tarihlerinde yayınlanmayacak. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ve Seda Sayan, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk’ün jüriliğin yapılan yarışma Cumartesi ve Pazar günü yayınlanmayacak. O Ses Türkiye’nin yayın saatinde MasterChef Türkiye programı TV 8 ekranlarında olacak.

O Ses Türkiye Yerine MasterChef Yayınlanacak

TV 8 Cumartesi ve Pazar günü O Ses Türkiye’nin yerine MasterChef Türkiye programının yarı final ve final bölümlerini ekrana getirecek. Yarışmanın yarı finali 28 Aralık Cumartesi günü, final bölümü ise 29 Aralık Pazar günü yayınlanacak. Yani O Ses Türkiye bu hafta yayınlanmayacak.

O Ses Türkiye 31 Aralık yılbaşı akşamı yılbaşı özel programıyla ekranlara gelecek. Programın yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler sahne alacak.

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:40
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